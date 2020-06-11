خلية الازمة تتوقع انخفاض إصابات كورونا خلال الأيام المقبلة

نقيب الأطباء ..نحتاج لإعلان حالة الطوارئ لمواجهة الاصابات

بغداد- الصباح الجديد :

توقع مدير الصحة العامة، عضو خلية الازمة رياض عبد الامير، الأربعاء، أن تشهد الايام المقبلة انخفاضا باعداد الاصابات بكورونا بعد تشديد فرض الحظر الشامل. من فيما حذر نقيب الأطباء عبد الأمير الشمري، من تدهور الوضع الصحي في البلاد في حال الاستمرار باهمال توجيهات ووصايا الجهات الصحية الخاصة بمواجهة الوباء، لاسيما الالتزام باجراءات الحظر، مؤكدا الحاجة لإعلان حالة الطوارئ.

وقال عبد الأمير في حوار إن “الاصابات التي تخطت 1000 اصابة خلال الايام القليلة الماضية والمعلن عنها عبر الموقف الوبائي اليومي، كانت متوقعة ومؤشرة لدى الجهات الصحية”.

وأضاف، أن “فرض الحظر الشامل بشكلٍ تام جاء باقتراح وتشديد من قبل الوزارة وبطلبٍ مقدم الى رئيس لجنة الصحة والسلامة الوطنية”، مؤكداً أن “تقليل الإصابات يعتمدُ بشكلٍ أساس على التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية التي فرضتها خلية الأزمة والتباعد الاجتماعي، وعند عدم التزامهم بتعليمات لجنة الصحة والسلامة سنلجأ الى تمديد الحظر الشامل”.

وتابع الحلفي إنه “منذ الأسبوع الأخير من أيار الماضي سجلت بغداد عدد إصابات متزايداً ويقفز أحياناً للضعف يومياً بعد تطبيق عملية الحجر في 6 مناطق موبوءة مدعمة بإجراء عملية المسح الوبائي السريع على نطاقٍ واسعٍ ما سمح بالوصول الى آلاف الحالات المصابة المخفيَّة ممن لا تظهر على أصحابها أية أعراض وقطع سلسلة انتقال العدوى”.

في حين اكد عضو لجنة الصحة وخلية الازمة النيابية، النائب عبد عون العبادي، ان حظر التجوال سيكون مقتصرا على المناطق التي تسجل اعلى الاصابات بفيروس كورونا، لافتا الى ان ارتفاع الاصابات جاء نتيجة عدم اتباع الاجراءات الوقائية.

وقال العبادي ان “الاجراءات الصحية بشأن فيروس كورونا يجب اتباعها والعمل بموجبها، من اجل تلافي الاصابة بالفيروس”.

واضاف ان “الايام المقبلة ستشهد حظر للتجوال في المناطق التي تسجل اعلى الاصابات بفيروس كورونا، حيث سيطبق ذلك بعد انتهاء فترة الحظر الشامل، على وفق ماتراه اللجنة الحكومية المختصة بالوباء”.

وبين ان “زيادة اعداد الاصابات في العراق حدث نتيجة عدم الالتزام بالتعليمات وحظر التجوال بالاضافة الى زيادة عمليات المسح الوبائي الميداني والمناطقي لرصد المصابين بالفيروس”.

من جانب اخر حذر نقيب الأطباء عبد الأمير الشمري، امس الأربعاء، من تدهور الوضع الصحي في البلاد في حال الاستمرار باهمال توجيهات ووصايا الجهات الصحية الخاصة بمواجهة الوباء، لاسيما الالتزام باجراءات الحظر، مؤكدا الحاجة لإعلان حالة الطوارئ.

وقال الشمري في حوار إن “الوضع يتجه نحو الصعوبة و هو خطير جداً، ونحتاج اليوم الى إعلان حالة الطوارئ اذا استمرت حالات الاصابة بالارتفاع، واتخاذ اجراءات حازمة في تطبيق حظر التجوال، وأيضاً تحتاج وزارة الصحة الى اتخاذ إجراءات عاجلة وتوفير الوسائل الوقائية، لأن الكوادر الطبية باتت عرضة للإصابة بالفيروس بشكل كبير”.

وأضاف، أنه “لابد أن تكون هناك إجراءات حازمة جداً، وتوفير المستلزمات الطبية للمواطنين، لأن الكثيرين منهم لا يستطيعون توفيرها، وايجاد سعة سريرية كافية لأن الحجر المنزلي قد يتسبب بانتشار الفيروس بسبب عدم وجود الوعي الصحي والوعي العام لدى المواطن، كما يجب منع أي تجمعات مهما كانت؛ حتى التظاهرات”.

ودعا نقيب الأطباء الى “اتخاذ الاجراءات اللازمة؛ ومنها عزل المواطنين وتخصيص مستشفيات لهم وتنتظيم دخول وخروج المرضى ومتابعتهم، وإجراء مسح شامل للكوادر الصحية وعزل المصابين منهم لأنهم قد يؤثرون في زملائهم وتوفير المستلزمات الطبية، كما يجب فرض حظر شامل وقوي وإعلان حالة الطوارئ للبلد والسيطرة على الاجراءات، لأن المرض لايحتاج الا لعزل المصابين فقط، وشدة على المخالفين”.