هيئة التقاعد: اليوم او الغد موعد صرف رواتب المتقاعدين

بغداد- الصباح الجديد :

أكدت هيئة التقاعد الوطنية، امس الاحد، ان توزيع رواتب المتقاعدين اليوم الاثنين او غدا ، فينما كشفت ان مقترح تعديل قانون التقاعد الموحد يشمل تعديل السن القانونية والخدمة وسلف وقروض المتقاعدين.

وقال مدير الهيئة احمد الساعدي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، إن “الهيئة اكملت جميع المتطلبات والاجراءات الخاصة بدفع رواتب المتقاعدين من المدنيين والعسكريين ونحن بانتظار وصول اشعار التمويل من وزارة المالية للمباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين في موعدها المحدد”.

وبشأن مقترح تعديل قانون التقاعد، بين الساعدي، ان “مقترح التعديل يشمل مجموعة من النقاط، بضمنها تعديل السن القانونية للاحالة على التقاعد للرجال والنساء والخدمة، وكذلك السلف والقروض التي اقترضت من قبل المتقاعدين”، مشيرا الى ان “كل القوانين الى تحتوي على اثر مالي يجب أن تأتي عن طريق الحكومة, الا ان مقترح مشروع تعديل قانون التقاعد سيرسل من البرلمان الى الحكومة لدراسته والاثر المالي والجوانب الاخرى الذي يترتب عليه ومن ثم يصار الى الخروج بتوصيات عن تلك التعديلات”.

ولفت الساعدي، الى ان “مقترح القانون يتضمن الغاء التعديل الاول من قانون التقاعد الموحد، ونقاط تتعلق بالسلف والقروض الخاصة بالمتقاعدين وتاجيل انفكاك الموظفين”، مؤكدا أن “التعديلات يترب عليها اثر مالي فتحتاج الى دراسة من قبل الحكومة للنظر بها”.