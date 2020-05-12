معاون مدير عام شركة الفاروق يتفقد مشروع تطوير الشارع المحاذي لوزارتي الاسكان والخارجية في الصالحية

الاء علي

ضمن سلسلة المتابعات التي تقوم بها قيادة ملاكات شركة الفاروق العامة احدى تشكيلات وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة والمتمثله بالمدير العام المهندس عمار عبد الرزاق عيسى ، توجه محمد فواز المطلك معاون المدير العام بزيارة ميدانية الى مشروع تطوير الشارع المحاذي والاطلاع على سير الاعمال هناك ،حيث التقى بالملاكات الهندسية والفنية .

وأكد على ضرورة تنفيذ العمل بوتائر متصاعدة بالتنسيق مع الجهات العاملة ضمن المشروع وصولاً الى انجاز العمل في التوقيتات المحددة له وأضفاء الجماليه للشارع كونه يقع في قلب العاصمة بغداد اضافة الى تقليل الازدحامات المرورية .

وأشار المعاون الى انتهاء العمل من المرحلة الاولى المتمثلة بالتكسير ورفع الانقاذ وفرش السبيس والبدء بتجهيز مادة الكرانيت المستورد بواسطة الاسواق المحليه اليوم ، وصب خرسانه سمك 10 سم لمنطقه الجزره وبمساحة 350 مترا مربعا مع تثبيت القوالب الوسطيه الخاصة باحواض الزهور المنتشره على طول الجزره الوسطية حيث وصلت نسبة أنجاز العمل نحو 60% ، فيما يخص الاعمال المكلفة بها شركة الفاروق .

في تصريح لـ “الصباح الجديد”..

الوائلي: شكلنا لجنة لتفعيل المشاريع المتلكئة في ذي قار

كاظم العبيــدي

كشف محافظ ذي قار القاضي ناظم الوائلي عن تشكيل لجنة من مهندسي المحافظة لدراسة واقع المشاريع المتلكئة والاسباب الموجبة لذلك.

وقال الوائلي في بيان اورده مكتبه الاعلامي تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه : اننا شكلنا لجنة مشتركة لتفعيل المشاريع المتلكئة ومن يخالف ذلك سنحيله للقضاء.

وبيّن ،انه تم تشكيل لجنة من عشرة مهندسين للمباشرة بدراسة المشاريع المتلكئة وسببها ومعرفة ان كان هناك هدرا للمال العام.

واضاف” انه سيتم مخاطبة المؤسسة القضائية اتجاه اي جهة يثبت تقصيرها في العمل والتسبب بإيقاف المشاريع الحكومية.

ويذكر ان القاضي ناظم الوائلي يتم تكليفه بأمر ديواني من مجلس الوزراء كونه من الشخصيات المعروفة بالمحافظة والنزيهة حيث عمل قاضيا بكفاءة وتفان على مدى السنين الماضية .