وزير الصناعة يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص للنهـوض بالإنتاج المحلي

اطلع على سير العملية الانتاجية في مصانع ألبان أبو غريب

بغداد _ الصباح الجديد :

أكـد وزير الصناعة والمعادن منهـل عزيـز الخبـاز أهمية الشراكة بين القطاع الصناعي العام والخاص للنهوض بالصناعة المحلية وتنويع وتطوير المنتجات الوطنية وذلك خلال جولته الميدانية التي أجراها في كل من المديرية العامة للتنمية الصناعية والشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع للتعرف على طبيعة الأنشطة والاعمال التي تختص بهما والوقوف على أهم التحديات والصعوبات التي تعترض عملهمـا .

وأوعـز السيد الوزير بعد جولة في أروقة وأقسام المديرية العامة للتنمية الصناعية ولقاء عدد من المراجعين بالاهتمام بالصناعيين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم والإسراع في إنجاز معاملاتهم وتشجيعهم على تأسيس وتنفيذ مشاريع صناعية تخدم البلد والمواطن ، داعياً في الوقت ذاته الى ضرورة إيلاء الخريجين الاولوية في تأسيس مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة وتوفير المواقع الصناعية المناسبة لاقامة هذه المشاريع ضمن مواقع الشركات الصناعية التابعة للوزارة لتحفيزهم على العطاء والابتكار واستقطاب هذه الشريحة والطاقة الشبابية وتوفير فرص العمل المناسبة لهـا .

ودعـا الوزير إلى إقامة مؤتمر صناعي كبير بعد تحسن الوضع الصحي في البلاد يهدف لتفعيل وتعشيق العمل والتعاون بين القطاعات الصناعية الحكومي والخاص والمختلط واقتراح الخطط الهادفة والحلول السليمة للنهوض بالصناعة العراقية ككل ومحاولة الخروج بنتائج وتوصيات مهمة مع تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات والنتائج لضمان تحقيق الفائدة المرجوة والأهداف المنشودة من إقامة هذا المؤتمـر .

وأستمـع الوزير خلال جولته الميدانية في دوائر واقسام الشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع إلى عرض موجز عن المشاريع التي تنفذها الشركة والتي تخص قطاعي النفط والكهرباء بشكل أساسي ونسب الإنجاز المتحققة ، مؤكداً على ضرورة مضاعفة وتكثيف الجهود لإنجاز هذه المشاريع والسعي لتنفيذ مشاريع أخرى كون الشركة مختصة ولها باع طويل في تنفيذ شتى المشاريع ، ووجه بأن يكون العمل على وفق النظام الداخلي وحسب الضوابط والتعليمات الحكومية وعدم السماح بأي تدخلات خارجية وفتح آفاق للعمل المشترك مع القطاع الخاص بمايضمن النجاح للمؤسسة الصناعية وسيرها بمسار العمل الصحيح والسليـم .

ووجـه الوزير كتاب شكر وتقدير إلى إحدى موظفات الشركة لتفانيها واخلاصها في العمل برغم ظروفها الصعبة ، وأكد في ختام زيارته على ضرورة إيجاد حلول لتشغيل ملاكات الشركة وزجها في المشاريع الخارجية للتعجيل في إنجاز هذه المشاريع واكسابها الخبرات والمهارات المطلوبة لتنفيذ شتى المشاريع مستقبـلاً .

من جهة اخرى تفقـد وزير الصناعة مصانع ألبان أبو غريب في أولى جولاته الميدانية لمتابعة سير العملية الإنتاجية والوقوف على المصاعب والمعوقات التي تعترضهـا .وأكـد الوزير خلال لقائه مسؤولي الأقسام الإنتاجية والإدارية على ضرورة مراعاة الجودة والنوعية في الانتاج لتعزيز ثقة المواطن بالمنتج الوطني خصوصاً وأن مصانع ألبان أبو غريب تعد من المنشآت الحيوية التي تمس حياة المواطن ، داعياً في الوقت ذاته الى أهمية مواصلة العمل الدؤوب والتعامل بشفافية بالشكل الذي يخدم المصلحة العامة . وأشار الوزير الى موضوع عقود المشاركة مع القطاع الخاص ، موضحاً بأنه لا يقبل بأي تهاون او ممارسات خاطئة في هذا المجال من أجل الحصول على نتائج ايجابية وذلك للخروج من الفكر التقليدي الى التفكير العلمي السليـم .

وتطـرق وزير الصناعة الى عقد الشراكة المبرم مع الشركة التركية حيث وجه بإعداد تقرير متكامل عن هذا العقد وآخر المستجدات الحاصلة فيـه .

من جانب اخر أنهـت شركة الزوراء العامة إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن أعمال صيانة وتأهيل خزان ( صهريـج ) لنقل سائل النتروجيـن .

وأفـاد مدير عام الشركة المهندس هـادي علـي طـه ان ملاكات قسم الغازات الطبية والصناعية في موقع المنصور التابع للشركة أنجزت أعمال صيانة وتأهيل خزان نقل سائل النتروجين على وفق المواصفات المعتمدة وقامت بتسليمه إلى وفد شركة مصافي الجنوب لادخاله في الخدمة .

واكد المدير العام للشركة ان موقع المنصور يمتلك فريق عمل متكامل ذا خبرات هندسية وفنية متراكمة لأكثر من ٢٥ عاما فتي أعمال تنصيب وصيانة وتأهيل خطوط ومنظومات ( الأوكسجيـن والفاكيوم والهواء المضغوط والنتروجين ) لجميـع مستشفيـات وزارة الصحتة والمنشـآت الصناعيـة .