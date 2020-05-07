  • الخميس , 7 مايو 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • شؤون عراقية
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استئناف الدوام الوظيفي وتخفيض رواتب الدرجات الخاصة في إقليم كردستان

شؤون عراقية
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بغداد- الصباح الجديد
قررت حكومة اقليم كردستان امس الاربعاء، المباشرة في الدوام بالدوائر الرسمية اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.
وذكر بيان لحكومة الإقليم اطلعت الصباح الجديد على نسخة منه، ان”حكومة اقليم كردستان قررت مباشرة الدوام في الدوائر الرسمية باستثناء الجامعات والمدارس بداية من يوم الاثنين الموافق الحادي عشر من الشهر الحالي”.
واضاف البيان، انها”قررت ايضا تخفيض رواتب اصحاب الدرجات الخاصة بنسبة 30%”.
وقررت حكومة اقليم كردستان مطلع شباط الماضي، تعطيل الدوام في الدوائر الحكومية بسبب تفشي فيروس كورونا.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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