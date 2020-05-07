  • الخميس , 7 مايو 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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مطالبة باجازات دورية للمعتقلين والسجناء خشية من تفشي كورونا

شؤون عراقية
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بغداد – الصباح الجديد:
طالبت عضو مجلس النواب الاسبق عتاب الدوري، الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة بحق المعتقلين والسجناء خشية من تفشي فايروس كورونا.
وقالت الدوري في بيان صحفي تلقت الصباح الجديد نسخة منه، ان “صدور امر بالعفو الخاص بحق آلاف المعتقلين والسجناء المشمولين به يستغرق وقتا طويلا فالأولى ان يتم منح المشمولين من المعتقلين والسجناء اجازات دورية كخطوة أولى لحين شمول المتبقي منهم”.
واضافت الدوري ان “إيران ودول أخرى اتخذت هذا الإجراء منذ بداية تفشي الفيروس في بلدانها ضمانا لصحة الجميع ومنعا لتفشي الفيروس وعدم القدرة بالسيطرة عليه”.
وشددت على أهمية “اتخاذ هكذا إجراء خلال هذه الفترة وإدخال الفرح والسرور لعشرات الالاف من المعتقلين والسجناء وعوائلهم المشمولين بالفقرات الواردة بقانون العفو الخاص بهذا الشأن”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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