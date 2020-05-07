مطالبة باجازات دورية للمعتقلين والسجناء خشية من تفشي كورونا

بغداد – الصباح الجديد:

طالبت عضو مجلس النواب الاسبق عتاب الدوري، الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة بحق المعتقلين والسجناء خشية من تفشي فايروس كورونا.

وقالت الدوري في بيان صحفي تلقت الصباح الجديد نسخة منه، ان “صدور امر بالعفو الخاص بحق آلاف المعتقلين والسجناء المشمولين به يستغرق وقتا طويلا فالأولى ان يتم منح المشمولين من المعتقلين والسجناء اجازات دورية كخطوة أولى لحين شمول المتبقي منهم”.

واضافت الدوري ان “إيران ودول أخرى اتخذت هذا الإجراء منذ بداية تفشي الفيروس في بلدانها ضمانا لصحة الجميع ومنعا لتفشي الفيروس وعدم القدرة بالسيطرة عليه”.

وشددت على أهمية “اتخاذ هكذا إجراء خلال هذه الفترة وإدخال الفرح والسرور لعشرات الالاف من المعتقلين والسجناء وعوائلهم المشمولين بالفقرات الواردة بقانون العفو الخاص بهذا الشأن”.