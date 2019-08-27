مواهب المركز الوطني بطلاً للعام الثامن تواليا.. وخامات واعدة تترقب نزالات آسيا

أضواء على منافسات أندية العراق لفئة الناشئين بالملاكمة

بغداد ـ فلاح الناصر:

للمدة من 20 ولغاية 24 آب الجاري، ضيفت حلبة المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية في المدينة الشبابية نزالات الدور الثاني لبطولة أندية العراق لفئة الناشئين مواليد 2003/2004 بمشاركة 186 ملاكما يمثلون 48 نادياً من شتى محافظات العراق.

الزعامة كانت لفريق مواهب المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية الذين جمعوا 48 نقطة، ليجددوا الزعامة في هذه البطولة للعام الثامن تواليا، فيما حل فريق العمارة ثانيا وله 19 نقطة، وللاتصالات ثالث الترتيب الرصيد ذاته من النقاط، في حين أتى فريق الحسنين بالمركز الثالث مكرر وله 15 نقطة.

اتحاد اللعبة، كان مهنياً في التنظيم بالتنسيق والتعاون المثالي مع قسم المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية في دائرة شؤون الأقاليم والمحافظات/ وزارة الشباب والرياضة، فقد كانت لمدير قسم الموهبة الرياضية فالح عودة جولات ميدانية في تفقد مسيرة البطولة وتحضيراتها وحضوره جانباً من الحفل الختامي للمنافسات، في حين أكد ممثل مكتب وزير الشباب والرياضة، د. بلال الحسني ان تنظيم البطولة يأتي في اطار دعم الوزارة المتواصل للألعاب الرياضية.

الحفل الختامي، شهد حضور رواد اللعبة وجمهورها و عضو مجلس النواب، رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، عباس عليوي.. اتحاد الملاكمة المركزي بادر بتكريم ابطال اللعبة السابقين على هامش الحفل الختامي، وهم «زهير خضير ووسام سعدي وسراقة صبيح».. في حين قدم الحكم الدولي، عماد عبد الحسين درعاً تقديرياً لمستشار رئيس اتحاد اللعبة، امير العبودي، عضو لجنة تنظيم البطولة لجهوده في انجاحها.

وفي ضوء النزالات سيتم اختيار منتخب الناشئين لتمثيل العراق في بطولة آسيا المقررة ان تقام مطلع شهر تشرين الأول المقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة، اذ سيتم انتقاء الافضل من الخامات التي تفوقت واحرزت مراكز المقدمة للمشاركة في البطولة القارية.

النتائج الفردية، لوزن 46 كغم اسفرت عن تتويج اسحاق جعفر من العمارة بالمركز الاول تلاه حيدر انور جاسم من الحسنين، وفي وزن 48 كغم فاز محمد باقر من العمار تلاه احمد فؤاد من الحسنين، وفي وزن 50 كغم حصل حسين مثيل حريجة من المركز الوطني في بغداد على المركز الاول تلاه علي احمد من الاتصالات.

وفي وزن 52 كغم، حصل اللاعب امير حيدر مهدي من المركز الوطني في بغداد على المركز الاول، تاركا المركز الثاني للاعب الاتصالات كاظم جواد.. وزفي وزن 54 كغم، حصل لاعب الحسنين علي قاسم على المركز الاول تلاه لاعب المركز الوطني في بغداد حسين علي بدر.

اما وزن 57 كغم، فشهد تفوق لاعب المركز الوطني في بغداد حيدر عبد الهادي بالفوز على لاعب عمال نينوى كرار حيدر.. اما وزن 60 كغم فحصل عليه لاعب نادي الخليج علي قاسم بندر بالفوز على سجاد عبد الحسين من الشعلة، وفي وزن 63 كغم حصل مقتدى علي عبود من نادي الجنسية على المركز الاول تاركا المركز الثاني للاعب دجلة، مقتدى احمد لفتة.

وفي وزن 66 كغم حصل سجاد عماد عبد الحسين من المركز الوطني في بغداد على امركز الاول تاركا المركز الثاني للاعب نادي الخيرات مصطفى فراس موسى، وفي وزن 70 كغم أتى لاعب الزوراء ضرغام كريم بالمركز الاول تلاه لاعب نفط ميسان حسين عماد، وفي وزن 75 كغم حل لاعب نادي الميناء مقتدى عدنان عبد الله بالمركز الاول ومحمد صادق من العدالة بالمركز الثاني.

وفي وزن 80 كغم، احرز لاعب المركز الوطني في بغداد كرار يسر المركز الاول ثم لاعب النجدة جعفر وسام، وفي وزن +80 كغم، حصل لاعب المركز الوطني في بغداد، منتظر احمد سلوان على المركز الاول، تلاه لاعب نادي الشرطة سجاد سعدي علي.. اما جائزة افضل لاعب فائز حصل عليها ضرغام كريم من الزوراء وعلي قاسم بندر من الخليج، وافضل ملاكم خاسر، حيدر أنور جاسم من نادي الحسنين.

الجدير بالذكر، ان الملاك التدريبي المشرف على فريق المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية، يتألف من ( الدكتور رافد خليل رئيس هيئة المدربين والدكتور عبدالجليل جبار ورسول جبر وأبراهيم جمعة والدكتور محمد لؤي مدرب اللياقة البدنية والإداري عماد عبدالحسين من مركز محافظة بغداد وعلاء فالح من مركز محافظة البصرة وحسين سابط من مركز محافظة ميسان).