فروع ومواقع التجارة تواصل تجهيز المواطنين بالحصص التموينية

بغداد _ الصباح الجديد :

تواصل فروع ومواقع الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية احدى تشكيلات بوزارة التجارة باستلام وتجهيز الحصص التموينية المقررة من الزيت والسكر للمواطنين في بغداد والمحافظات . واوضح مدير عام الشركة قاسم حمود منصور موضحا بان مركز مبيعات الرصافه باشر بتجهيز مادة السكر بكمية (225) طنا بنسبة تجهيز 93 % وزيت الطعام بكمية (102) طنا بنسبة تجهيز95% فيما جهز مركز مبيعات مجمع الإمام علي مادة السكر بكمية (2088) طنا وزيت الطعام بكمية (1664)طنا بنسبة تجهيز 99 % وفي مركز مبيعات الكرخ بلغت الكمية المجهزة لمادة السكر (360) طنا وزيت الطعام (225)طنا اما في مجمع مخازن التاجي فقد تم تجهيز كمية (253) طنا سكر وكمية (115) طنا زيت فيما قام مجمع مخازن الدباش بتجهيز مادتي السكر وزيت الطعام بنسبة تجهيز 85 % .

واضاف حمود ان فروع الشركة في المحافظات تواصل كذلك تجهيز مادتي السكر والزيت حيث قام فرع نينوى مجمع مخازن بازوايا و سايلو الموصل بتجهيز مادة السكر بكمية تجاوزت (560) طنا وزيت الطعام بكمية (792) طنا لمناطق (قيارة داخل , قيارة خارج, حمام داخل , حمام خارج , الشورة , الحضر , ربيعة, زمار , بعاج , الشفاء , الحدباء, المنصور ) كما قام الفرع بتجهيز مادة السكر باكثر من (823 ) طنا واكثر من ( 479) طنا زيت لمناطق (القيروان ,زمار, القحطانية, الشمال , باب الجديد, وادي حجر , ابي تمام, موصل الجديدة اليرموك ,المامون ,الرفاعي, حي العربي, تلعفر , الزهور,الزهراء, الاندلس ,المثنى , النصر ) يالاضافة الى تجهيز مناطق (تكليف ,القوش ,وانه , فايدة, الرشيدية, الشفاء ,ابي تمام , باب الجديد ) بكمية اكثر من (771 ) طنا سكر وكمية اكثر من (453 ) زيت . مضيفا كذلك بان فرع بابل جهزمادة السكر بكمية (4057) طنا وزيت الطعام بكمية (1843) طنا بنسبة تجهيز 96 % وفي كركوك تم تجهيز مادة السكر بكمية اكثر من (2611) طنا واكثر من (21189) طنا وبنسبة تجهيز 84 % وفي البصرة تم تجهيز مادتي زيت الطعام بكمية اكثر من (624) طنا و في واسط تم تجهيز مادة السكر بكمية (450) طنا وزيت الطعام بكمية (2588) طنا لمناطق ( الجهاد ,العزة ,الكرامة ,الحي , تاج الدين ) اما في الديوانية فقد تم تجهيز السكر بكمية (800) طن وزيت الطعام بكمية (210) طنا وفي النجف الاشرف تم تجهيز مادة السكر بكمية (3180) طنا وزيت الطعام بكمية (1448) طنا بنسبة 100 % امافي فرع المثنى فقد تم تجهيز مادة السكر بكمية (589) طنا و في الانباراتم تجهيز مادة السكر بكمية (889) طنا وزيت الطعام بكمية (418) طنا لمناطق ( الرمادي المركزي,الاندلس , الملعب ,الشامية, خالد بن الوليد , الحرية, الصوفية ) .