كركوك تستضيف مهرجانا دوليا لمسرح الشارع

سمير خليل

احتضنت مدينة كركوك فعاليات مهرجان كركوك الدولي الخامس لمسرح الشارع ، دورة الفنان الراحل (حسين مصري) الذي اقامته مديرية الفنون والثقافة التابعة لوزارة الثقافة والشباب في حكومة إقليم كردستان بمشاركة فرق مسرحية عراقية وعربية ودولية، وبحسب الفنان نجاد نجم مدير المهرجان فانه يقام سنويا وفي الاشهر الاخيرة من السنة ويهدف إلى تثقيف الشارع بفن المسرح وأصوله وأهميته وكذلك الارتقاء بالوعي الثقافي.

شهد المهرجان مشاركة فرق مسرحية من خمس دول عربية و ايران اضافة الى فرق من محافظات اقليم كردستان و 3 محافظات عراقية قدمت ٢٣ عرضا مسرحيا خلال ثلاثة أيام في خمسة أماكن داخل مدينة كركوك ورافق هذه العروض المسرحية جلسات خاصة بالنقد والتعريف بأهمية هذا النوع من المسرح ودوره في تحريك الشارع ثقافياً وسياسياً واجتماعياً، واضاف “كان من اهم شروط المشاركة في هذا المهرجان ان تكون المسرحيات المشاركة معدة للعرض في الشارع وليس داخل القاعة ولا يتجاوز زمن العرض المسرحي النصف ساعة وان يكون اختيار النصوص حرا في تناول شتى المواضيع”.

*ما الجهة الداعمة لمهرجانكم ؟ وهل استقبلتم ضيوفا في المهرجان؟

” بداية كان الدعم بسيطا من الشركات واصحاب المحال، وهذه السنة أصبح المهرجان رسميا باسم وزارة الثقافة في اقليم كردستان بالتعاون مع منظمة الشباب الديمقراطي في كركوك وفرقة مسرح هوار”. و” نعم استقبلنا طيلة ايام المهرجان ضيوفا اعزاء من العراق وإيران و الاردن و تونس وسوريا ومصر”.

*ولجان التحكيم والنقد؟

” لجنة التحكيم كانت دولية ضمت فنانين من ايران والعراق و كردستان و مصر منهم الفنانة اسيا كمال و الدكتور دلشاد مصطفى و كريم خاوري، اما لجنة النقد فكانت من العراق وتألفت من الدكتور كريم خنجر والدكتور إياد سلامي و الدكتور بهاء و الدكتورة منتهى و الدكتور محمد عمر”.

*حدثنا عن العروض المحلية والخارجية؟

” كان حجم المشاركة العراقية كبيرا من بغداد وبابل وديالى وكركوك وكردستان وبمستوى جيد وراقٍ وكانت العروض ممتازة من ناحية الإخراج والافكار و بموضوعات يومية ،ومن العروض الخارجية شاهدنا مسرحيات “مسج” من سوريا و”ادرنالين” من الاردن و”وقفة احتجاجية من تونس”و”cm” من ايران”.

جوائز المهرجان كانت كالتالي :افضل ممثل هو الفنان حسين مالتوس من بابل، افضل مخرج عدنان بن احمد من ديالى و افضل مخرج ثاني موسی هیدایتی من ايران ، افضل ممثل دور ثانوي بشكو محمد من فرقة مدينة كلار،اما الفائزة بجائزة افضل ممثلة فكانت زينو سرتيب من السليمانية وتلتها بجائزة الافضل بدور ثانوي الفنانة ايمان حسن من سوريا ،وجائزة افضل عمل لمسرحية “هيوا ” من كويسنجق وافضل ثاني عرض مسرحية “فرشي سور” من دربنديخان، وفازت مسرحية “باويلكة” من مدينة حلبجة بجائزة افضل عمل متكامل اول، ومسرحية “موجز انباء”مدينة كركوك كافضل عمل متكامل ثاني، وجائزة لجنة النقاد لمسرحية “درباري يك توب” من ايران، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة لافضل ممثل هو راوير هوشيار من مسرحية “باويلكة”لفرقة مدينة حلبجة، كما منحت جائزة دعم خاصة للممثلة الصغيرة بيتا من ايران.