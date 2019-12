كاتي بيري تغضب جمهور BTS

الصباح الجديد – وكالات:

أثارت النجمة العالمية كاتي بيري الجدل فى KIIS FM Jingle Ball لعام 2019، وذلك بسبب مزحة أطلقتها حول فريق BTS الكوري الشهير حيث قالت إن معظم الجمهور من الأطفال وهو ما أزعج عشاق ومحبي الفريق ووجدها البعض أن ما قالته النجمة الشهيرة ما هو إلا “نكتة مسيئة” لفريق مهم على الساحة استطاع أن يحقق شعبية جارفة حول العالم في وقت قياسي، فبعد تقديم فريق BTS الاستعراض على المسرح في the Jingle Ball جاء دور بيري لتقدم استعراضاتها الغنائية الراقصة فقررت أن تمزح مع الجمهور مؤكده ان موعد خلودهم للنوم قد فات وهو ما أثار الجدل وأكدوا أن كاتي تسخر من جمهور كامل .

يذكر أن فريق BTS المكون من 7 أعضاء فاز مؤخرًا بـ 9 جوائز Mnet Asian Music Awards لعام 2019 وهم أفضل نجم للعام وأفضل البوم غنائي وأفضل أغنية للعام و جائزة “Worldwide Icon of the Year”، كذلك نال الفريق جائزة أفضل فريق غنائي رجالي و أفضل فيديو كليب للعام، أيضًا نال الفريق جائزة “Qoo10 Favorite Male Artist ” و”Best Dance Performance Male Group” و” Worldwide Fans’ Choice Top 1″.