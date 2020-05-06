أسعار النفط العالمية تواصل ارتفاعها جراء تخفيف الدول قيود كورونا

الصباح الجديد – وكالات

ارتفعت أسعار النفط امس الثلاثاء، بفضل آمال تعافي الطلب على الوقود مع تخفيف الدول قيود كورونا التي فرضت سابقاً.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 9.37 بالمئة أو 1.91 دولار إلى 22.29 دولار للبرميل ، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 6.65 بالمئة أو 1.82 دولار مسجلة 29.04 دولار للبرميل لتصعد للجلسة السادسة على التوالي.

وتحسنت توقعات الطلب على الوقود مع بدء ولايات أمريكية وعدة دول منها إيطاليا وإسبانيا والبرتغال والهند وتايلاند بالسماح للبعض بالعودة لعملهم واستئناف العمل.

لكن محللين قالوا إن الطلب العالمي على النفط تهاوى على الأرجح بنحو 30 بالمئة في نيسان وإن التعافي من المرجح أن يكون بطيئا خاصة مع توقعات باستمرار توقف أغلب عمليات خطوط الطيران الدولية لأشهر.

وبدأ اتفاق أوبك+ الأكبر تاريخياً سريانه بداية مايو، بعد حرب سعرية التهمت الأخضر واليابس في السوق وهبطت بالأسعار لمستويات تاريخية الانخفاض، وسط تراجع الطلب بقوة جراء إجراءات منع تفشي فيروس كورونا التي أوقفت حركات السفر بالبر والبحر والجو، وأوقفت المصانع.