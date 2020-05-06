معهد للخدمات المالية: 40 مليار دولار حاجة العراق من القروض الخارجية

لمواجهة أزمة السيولة وتغطية كلف الرواتب وجائحة كورونا.

الصباح الجديد – وكالات

توقع معهد أمريكي للخدمات المالية، حاجة العراق لـ 40 مليار دولار من القروض الخارجية لمواجهة أزمة السيولة وتغطية كلف الرواتب وجائحة كورونا.

وقالت المدير الإداري لاستراتيجية الدخل الثابت معهد (جيفريز) للخدمات المالية علياء مبيض أن “العراق سيحتاج إلى تمويلات خارجية بنحو 40 مليار دولار في عام 2020، وفي حين أن الحكومات الأجنبية والمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي على استعداد لتقديم الدعم، فإن مساهمتهم وحدها لن تكون كافية لتوفير هذا المبلغ”.

وأفادت مبيض بان “العراق أكبر من أن يتحمله مجتمع المانحين، سيحتاج العراقيون إلى الاعتماد على أنفسهم من خلال تدابير ضبط مالي مؤلمة، وتقليل حجم الحكومة، وربما إضعاف العملة أكثر لتقليل التآكل السريع لاحتياطياتها من العملات الأجنبية”.

من جانبه، قال أحمد طبقجلي، كبير مسؤولي الاستثمار في صندوق آسيا فرونتير كابيتال العراق AFC “أعتقد أن الشهرين المقبلين سيكونان مرعبين للغاية على الجميع”.

يشار الى ان الحكومة العراقية تدرس مقترحات لتعزيز الوضع المالي للبلاد من خلال تخفيض رواتب القطاع العام، إلا أن الخبراء يؤكدون أنه من غير المحتمل أن تقوم الحكومة بتغييرات شاملة على المدى القصير.