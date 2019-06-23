النجف تعد بموسم زراعي متميز مع ارتفاع الخزين المائي للمحافظة

بغداد ـ الصباح الجديد:

قال النائب الاول لمحافظ النجف، هاشم الكرعاوي إن كميات المياه الواردة إلى محافظة النجف الاشرف، كبيرة وتبشر بموسم زراعي ناجح ومميز.

جاء ذلك خلال ترؤس الكرعاوي الاجتماع الدوري للمجلس الزراعي الاعلى وبحضور جميع اعضائه والذي جرت فيه مناقشة عدة محاور مهمة تخص الواقع الزراعي للمحافظة.

وبحسب البيان، ناقش الاجتماع موقف الأسمدة الواردة لمحافظة النجف والخاصة بزراعة محصول الرز للموسم الصيفي، إذ بين الكرعاوي انه جرى تأمين الكمية بالكامل والمجهزة من الشركة العامة للتجهيزات الزراعية إلى مخازن الشركة في النجف وهي قيد التوزيع الى الاخوه الفلاحين .

وبما يخص حملة التطهيرات الخاصة بالانهر الفرعية، وجه الكرعاوي مديرية الموارد المائية ودائرة صيانة مشاريع الري بتوجيه الحفارات إلى أي مكان داخل المحافظة والسرعة الممكنة على ان يجري إيصال الماء إلى ذنائب الأنهار وكذلك إلى نهاية نهر جحات وبالتنسيق بين مديرية الموارد المائية والدوائر الأخرى.

وبخصوص تجديد العقود الزراعية اوعز النائب الاول بتشكيل لجنة مشتركة من مديرية الزراعة والبلدية وأخذ تعهدات خاصة بالاستغلال الزراعي للمتعاقدين ضمن حدود البلدية.

وأشار الكرعاوي الى ضرورة التوصل لحلول ناجحة لمعالجة بعض المشاكل التي تواجه الفلاحين والمزارعين والتي تحول دون زراعتهم لهذا الموسم في منطقة العباسية والمناطق الاخرى، مؤكداً بأن كميات المياه الواردة إلى محافظة النجف كبيرة وتبشر بموسم زراعي ناجح ومميز.

ودعا الكرعاوي “المزارعين الى استثمار وفرة المياه مع وجود التسهيلات من قبل اخوانهم في الدوائر والجمعيات المعنية ليكون موسم زراعي ناجح ومميز عن المواسم السابقة”.