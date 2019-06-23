  • الإثنين , 24 يونيو 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
الأخبار العاجلة

احتفالات ودلالات

أعمدة الكتاب
0 تعليق
243 views

-1-
يشهد العراق الحبيب الاحتفاء بذكريات عزيزة غالية عليه جاءت متزامنه هذا العام
فقد اتحفى العراقيون بالذكرى الخامسة لفتوى المرجعية العليا بالدفاع الكفائي في 13 / 6 / 2014والتي كان لها الأثر الكبير في دحر الارهاب والارهابيين، اذ سرعان ما انطلقت حشود الابطال ملبين النداء المقدس، ومسارعين الى سوح المواجهة الساخنة للتكفيريين المجرمين الأوغاد .
لقد طرزت دماء الشهداء الأبرار تراب العراق بعد أنْ دنّسه الارهابيون الأوغاد.
-2-
وحين نحتفي بالفتوى التاريخية للمرجعية الدينية العليا فلابد ان نقرن ذلك بالاشارة والاشادة بالدور الرائد للحشد الشعبي المبارك حيث كان الرقم الصعب في معادلات القوى ، واستطاع بفضل الله وتوفيقه – انّ ينجز الفتح المبين مع سائر قواتنا الأخرى من الجيش والشرطة والحشد العشائري .
-3-
ويمر قرن ونصف على اصدار أول صحيفة في العراق ( في 15/6/1869) وهذا عيد الصحافة العراقية.
ونحن اذ نهنئ أعزائنا الصحافيين العراقيين بعيدهم ، نجدّد الثناء على مواقفهم الوطنية وجهودهم المخلصة في التنوير والتغيير والتوعية ضارعين اليه سبحانه ان يجعلهم في طليعة العاملين لخدمة الدين والشعب والوطن .
-4-
وللاحتفالات دلالاتها الكبيرة على أنَّ العراق اليوم بدأ يستعيد عافيته وينفض عن نفسه الغبار …
لقد برز الدور المتميز للعراق –والحمد لله- على كل الصعد محليا واقليميا ودوليا، وهو ماض في طريقه الى بلوغ موقعه العالي تحت الشمس .
نسأله تعالى ان يجعل ايام العراق كلها حافلة بالعطاء ومضيئة بالانجازات.

حسين الصدر

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة