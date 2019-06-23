احتفالات ودلالات

-1-

يشهد العراق الحبيب الاحتفاء بذكريات عزيزة غالية عليه جاءت متزامنه هذا العام

فقد اتحفى العراقيون بالذكرى الخامسة لفتوى المرجعية العليا بالدفاع الكفائي في 13 / 6 / 2014والتي كان لها الأثر الكبير في دحر الارهاب والارهابيين، اذ سرعان ما انطلقت حشود الابطال ملبين النداء المقدس، ومسارعين الى سوح المواجهة الساخنة للتكفيريين المجرمين الأوغاد .

لقد طرزت دماء الشهداء الأبرار تراب العراق بعد أنْ دنّسه الارهابيون الأوغاد.

-2-

وحين نحتفي بالفتوى التاريخية للمرجعية الدينية العليا فلابد ان نقرن ذلك بالاشارة والاشادة بالدور الرائد للحشد الشعبي المبارك حيث كان الرقم الصعب في معادلات القوى ، واستطاع بفضل الله وتوفيقه – انّ ينجز الفتح المبين مع سائر قواتنا الأخرى من الجيش والشرطة والحشد العشائري .

-3-

ويمر قرن ونصف على اصدار أول صحيفة في العراق ( في 15/6/1869) وهذا عيد الصحافة العراقية.

ونحن اذ نهنئ أعزائنا الصحافيين العراقيين بعيدهم ، نجدّد الثناء على مواقفهم الوطنية وجهودهم المخلصة في التنوير والتغيير والتوعية ضارعين اليه سبحانه ان يجعلهم في طليعة العاملين لخدمة الدين والشعب والوطن .

-4-

وللاحتفالات دلالاتها الكبيرة على أنَّ العراق اليوم بدأ يستعيد عافيته وينفض عن نفسه الغبار …

لقد برز الدور المتميز للعراق –والحمد لله- على كل الصعد محليا واقليميا ودوليا، وهو ماض في طريقه الى بلوغ موقعه العالي تحت الشمس .

نسأله تعالى ان يجعل ايام العراق كلها حافلة بالعطاء ومضيئة بالانجازات.

حسين الصدر