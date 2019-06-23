قصر الثقافة يحتضن ورشة لفن الفخار والخزف في البصرة

البصرة – سعدي السند:

شهد قصر الثقافة في البصرة أحلى كرنفالات الطفولة، مشاركة أكثر من 40 طفلا في ورشة تعليم فن الفخار والخزف والتي تشرف عليها الخزافة سمية البغدادي بالتعاون مع مركز ثقافة الطفل التابع لقصر الثقافة في البصرة.

تستمر الورشة لثلاثة اسابيع وبثلاث جلسات في الاسبوع للأيام الأحد والثلاثاء والخميس.

وبدأت الفنانة سمية بشرح نبذة مختصرة عن الورشة، وعن جماليات فن الفخار والخزف، وبنحو مبسط ليتعرف الأطفال على هذا النوع من الفنون الجميلة. ووضعت بعدها الطين الخاص بفن الفخار أمام الأطفال، والذي يجري شراؤه من بغداد، بمواصفات خاصة، وقامت بأجراء تجارب مبسطة أمامهم لكيفية التعامل مع الطين.

راح بعدها الأطفال يتعاملون مع الطين وبدأ كل واحد منهم يصنع ما يحب بإشراف المدربة، وتعامل أكثر الأطفال مع صناعة السمك وبعدة اشكال، وقد يكون للبيئة تأثير على الشكل الذي اختاره الأطفال لتجسيده بالفخار، حيث عرفت البصرة بموانئها وثروتها السمكية.

يذكر ان صناعة الفخار من الفنون المعروفة في أغلب البلدان وأقدمها، اذ استعمل الإنسان قديماً الأقداح المصنوعة من الطين والقدور، وتوجـد نماذج عديدة من الفخار والخـزف بقيمـة فنيـة وتاريخيـة عاليـة، فقـد استعملـه الآشوريـون فـي كتاباتهـم، وكذلـك البابليـون.

الفنانة الخزافة سمية البغدادي من مواليد البصرة، تخرجت من معهد الفنون الجميلة في البصرة قسم الفخار لعام 1986 وحصلت على شهادة البكلوريوس من كلية الفنون الجميلة عام 2014 بعد أن أمضت السنوات التي أعقبت تخرجها من المعهد بممارسة التدريس والعمل الوظيفي القريب من تخصصها، وأقامت عدة معارض شخصية ومشتركة في فن الفخار، كما أقامت دورات وورش عمل، وتعمل في الوقت الحالي مشرفة في المديرية العامة لتربية البصرة.