شركات مطهرات تحذر من استعمال منتجاتها في علاج فيروس كورونا

بعد تصريحات ترامب الغريبة..

الصباح الجديد-متابعة:

أطلقت شركة منتجة لمواد مطهرة ومنظفات منزلية تحذيرا شديدا من استعمال منتجاتها على الجسم البشري بعد أن رجح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إمكانية استعمالها لعلاج فيروس كورونا.

وقالت شركة ريكيت بنكايزر: “تحت أي ظرف، لا ينبغي استعمال منتجاتها عن طريق الحقن أو البلع”.

وقال الرئيس ترامب، في أثناء المؤتمر الصحفي اليومي لاستعراض آخر تطورات فيروس كورونا الجمعة، إن تصريحاته كانت “ساخرة”.

وتعتبر المطهرات مواد خطيرة وقد تؤدي إلى تسمم إذا تناولها الإنسان عن طريق البلع. وحتى التعرض الظاهري لها قد ينطوي على خطر على البشرة، العينين، والجهاز التنفسي.

وأثارت تصريحات ترامب انتقادات حادة من الأطباء علاوة على ردود أفعال على نطاق واسع عبر الإنترنت. كما أثارت أيضا مئات الآلاف من التعليقات علاوة على تصدر مواد مطهرة ومنظفات الترند على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت ريكيت بنكايزر، التي تمتلك ماركات مطهرات تتضمن ليسول وديتول وفانيش وسيليت بانغ، إن منتجاتها لا يمكن تناولها عن طريق “الحقن، البلع، ولا أي طريقة أخرى”.

وأضاف البيان الصدر عن الشركة: “يقتصر استعمال منتجاتنا المطهرة والمنظفة على الأغراض التي صُنعت من أجلها ووفقا لإرشادات الاستعمال. لذا يُرجى قراءة بيانات المنتج ومعلومات الأمن والسلامة”.

وكان أحد المسؤولين استعرض نتائج أبحاث أجرتها جهات حكومية في الولايات المتحدة أثناء المؤتمر الصحفي اليومي لاستعراض آخر مستجدات فيروس كورونا، التي أشارت إلى أن فيروس كورونا يضعف بسرعة أكبر عند التعرض لأشعة الشمس والحرارة.

كما أظهرت الدراسة أيضا أن مبيض الملابس قد يقتل الفيروس في اللعاب أو السوائل التنفسية خلال خمس دقائق، مرجحة أن كحول الأيزوبروبيل قد يقتل الفيروس بسرعة أكبر.

ورجح ترامب، بعد الاستماع إلى نتائج هذه الدراسة، إمكانية استعمال “الأشعة فوق البنفسجية بتركيز هائل”، أو “أي ضوء قوي” ليتعرض له الجسم من الخارج أو الداخل، كعلاج محتمل لفيروس كورونا.

وقال: “أرى أن المطهرات قضت عليه في دقيقة، دقيقة واحدة. ويمكننا أن نفعل شيء كهذا من خلال حقنها في الجسم أو استعمالها في تطهيره من الداخل؟”.

وأضاف: “لأنني أرى أنه (الفيروس) يدخل إلى الرئتين ويتكاثر بأرقام هائلة بداخلها، فسوف يكون من المهم تجربة ذلك”.

وقالت مديرة المكتب الصحفي في البيت الأبيض كيايلي مكيناني في بيان إن الرئيس نصح الأمريكيين “في مناسبات متكررة” باستشارة الطبيب عند الإصابة بفيروس كورونا.

وأضافت: “ومن المعروف أن وسائل الإعلام تخرج تصريحات الرئيس من سياقها، من دون أدنى إحساس بالمسؤولية، ما ينتج عنه ظهور عناوين أخبار سلبية”. وبرغم ذلك، لم يرد في بيان البيت الأبيض ما يشير إلى أن تصريحات الرئيس عن علاج محتمل لفيروس كورونا جاءت على سبيل “السخرية”.

لكن الرئيس ترامب قال لصحفيين الجمعة: “كنت أطرح سؤالا ساخرا على الصحفيين لمجرد أن أرى ردود أفعالهم”.

واحتلت التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأميركي الاهتمام على مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وريديت منذ مساء الخميس الماضي. وشبه الكثيرون على تلك المواقع ما صرح به ترامب بالاتجاه الذي شاع اتباعه من الكثيرين في 2018 على تلك المواقع إلى بلع كرات منظفات الملابس.

ونشر مكتب إدارة الطوارئ في ولاية ميريلاند تحذيرا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، من حقن الجسم بالمواد المطهرة أو بلعها، وذلك بعد تلقيه أكثر من مئة مكالمة على الخط الساخن للاستفسار عن مدى صحة ما قاله الرئيس ترامب.

وذكر اسم ليسول، أحد الأنواع المعروفة للمطهرات والمنظفات، 125 ألف مرة على مواقع التواصل الاجتماعي منذ انعقاد المؤتمر الصحفي في البيت الأبيض الذي جاءت فيه تصريحات الرئيس الأميركي عن علاج محتمل لفيروس كورونا.

وأكدت شركة ريكيت بنكايزر، المالكة لماركة ليسول للمنظفات، أنها أصدرت بيانات في هذا الشأن الجمعة نظرا “للتكهنات التي ظهرت والتفاعل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع”.

وقال جوناثان سبايسر، أستاذ جراحة الصدر بجامعة ماكجيل: “لهذه المنتجات خصائص حارقة قد تؤدي إلى تدمير الأحشاء”. ووصف التوصية بابتلاع المنظفات المنزلية بأنها “خطيرة للغاية”.

وأضاف: “لا يمكن لأحد أن يخضع لإجراءات وقائية، من دون الرجوع إلى إرشادات طبيب مصرح له بمزاولة المهنة لديه خبرة في علاج كوفيد19”.

وحذر مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، في وقت سابق من هذا الأسبوع، الأميركيين من الزيادة الكبيرة التي شهدتها مبيعات المطهرات والمنظفات المنزلية وسط تفشي الوباء.

وقال المركز: “شهدت المكالمات التي يتلقاها مراكز علاج التسمم زيادة حادة في مارس 2020 بسبب كثرة التعرض للمنظفات والمطهرات”، وذلك في التقرير الأسبوعي للإصابات والوفيات.