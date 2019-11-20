فالح الفياض: لا يجب قلب النظام من اجل تحقيق مطالب المتظاهرين

بغداد – الصباح الجديد:

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، امس الاربعاء، ان مجلس النواب قادر على سحب الثقة من الحكومة بنصف ساعة، مشيرا الى انه لا يجب قلب النظام من اجل تحقيق مطالب المتظاهرين.

وقال الفياض في كلمة خلال منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط المنعقد في اقليم كردستان وتابعتها الصباح الجديد: “يجب أن نعتني بمطالب الجيل الجديد، إذ أن أغلب المتظاهرين تتراوح أعمارهم بين 15- 25 عاماً، والكثير منهم لا يستطيع التعبير بكلمة عن هذه المطالب، أو وصفها بنص، ولا يجب أن نحملهم أجنداتنا والنصوص والتعديلات الدستورية التي نريدها”.

واضاف “نحن في نظام ديمقراطي حيث يستطيع البرلمان سحب الثقة عن الحكومة والاتيان بحكومة جديدة خلال نصف ساعة، لذلك يجب أن لا نقلب النظام بغرض تحقيق هذه المطالب التي يطرحها المتظاهرون”.

وتابع: “أنا متعاطف مع كل ما يطرحه المتظاهرون، فالفساد يجب أن يحارب، والتمثيل السياسي يجب أن يحسن أيضاً”، مبينا ان “الوضع الجديد والاستجابة لمتطلبات المتظاهرين هو اصلاح للنظام السياسي نتلقاه بصدق”.

وبشأن وجود تدخل خارجي في العراق، قال الفياض “لا أنكر وجود دور لإيران وأمريكا في العراق ولكن الدور الخليجي أيضاً واضح في الأحداث الأخيرة”.

وأشار الى أن “التقرير الأولي الذي أعلنت عنه الحكومة، تكلم عن استخدام مفرط للقوة. وأي جهة لديها معلومات خاصة بإمكانه أن يقدمها الى القضاء، حيث لا يمكن الاعتماد على المزاج الإعلامي وما يقال في السوشيال ميديا بتحديد من هو القاتل ومن هو البريء”.