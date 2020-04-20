تايلور سويفت تلغي جميع حفلاتها الحية في 2020

الصباح الجديد-وكالات:

ألغت النجمة ​تايلور سويفت​ جميع حفلاتها وعروضها الحية للعام 2020، بسبب إنتشار فيروس كورونا.

ووجّهت سويفت رسالة حزينة إلى محبيها، عبّرت من خلالها عن حزنها لأنها لن تتمكن العام الحالي من رؤية جمهورها في حفلة موسيقية، وجهاً لوجه.

وكتبت سويفت في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: “أنا حزينة جدًا لأنني لن أتمكن من رؤيتكم في حفلة موسيقية هذا العام، لكنني أعلم أن هذا هو القرار الصحيح من فضلك، ابقوا بصحة وأمان.. سأراكم على خشبة المسرح بأسرع ما يمكن، ولكن المهم الآن، الالتزام بالحجر الصحي، من أجلنا جميعًا”.

وأصدرت سويفت بياناً، جاء فيه: “تعد محاربة كورونا COVID-19 تحديًا غير مسبوق لمجتمعنا العالمي، ويجب أن تكون سلامة المعجبين دائمًا على رأس الأولويات. لقد أغلقت المنظمات الصحية والحكومات حول العالم بشدة التجمعات العامة الكبيرة لفترة غير محددة من الوقت مع إلغاء العديد من الفعاليات في جميع أنحاء العالم”.

وتابع البيان: “وبناءً على توجيه من مسؤولي الصحة في محاولة للحفاظ على سلامة المشجعين والمساعدة في منع انتشار COVID-19 ، للأسف تم اتخاذ قرار بإلغاء جميع المظاهر والعروض الحية لتايلور سويفت هذا العام”.