اخر الكمامات الغريبة.. ملابس الغوص

الصباح الجديد-وكالات:

تعاني الكثير من الدول حول العالم من نقص شديد في الكمامات الأمر الذي دفع المواطنين إلى ابتكار بدائل مختلفة ومبتكرة للكمامات ويمكن إيجادها في أي منزل مثل الأغلفة البلاستيك والمظلات وغيرها إلا أن النتيجة كانت مجموعة صور مضحكة.

اغرب ما استعمل بديلا للكمامة عدة الغطس التي استعملها احد الاشخاص بما فيها اسطوانة الأكسجين حتى يتمكن من التنفس في داخل الأسواق وتجنب انتقال العدوى بسبب الازدحام الشديد.

كذلك علب الكرتون الكبيرة التي استعملها البعض مع فتحات للرؤية من خلالها، في حين اعتمد آخرون على أشياء أصغر مثل أكياس الورق أو حتى الأكياس البلاستيك للحماية من انتقال فيروس كورونا.

الأفكار المبتكرة لم تقف عند هذا الحد، اذ قامت سيدة باستعمال اسفنجة تنظيف الأطباق بعد أن وضعت لها سلك مطاطي لتتحول إلى كمامة.

كما استخدام أشخاص آخرين أوراق الجرائد بعد أن تم قصها ووضع بعض القش فيها، في حين استعمل أشخاص آخرين قبعات أعياد الميلاد لتغطية منطقة الأنف والفم لتوفير الحماية المطلوبة.