النساء يتفوقن جينيا على الرجال

الصباح الجديد-وكالات:

أثبتت الإحصاءات أن فيروس كورونا المستجد يقتل عددا أكبر من الرجال، مقارنة مع ضحاياه من النساء، إلا أن هذا الفيروس لم يكن الأول في هذا المجال، إذ جاءت أوبئة سابقة بنتائج مشابهة، مما يؤكد “التفوق الجيني” لدى النساء.

ومع بداية تفشي فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية، فقد عدد أكبر من الرجال حياتهم مقارنة بالنساء، وبحلول فبراير، كشفت بيانات شملت 44672 حالة إصابة مؤكدة، أن معدل الوفيات بين الرجال كان 2.8 بالمئة، مقارنة بـ1.7 بالمئة بين النساء.

ودعمت هذه الأرقام، البيانات المتعلقة بأوبئة سابقة، مثل سارس والإنفلونزا الإسبانية، التي وضعت الرجال في خطر أكبر من النساء.

في البداية، اعتقد العلماء أن تزايد الوفيات بـ”كوفيد-19″ بين الرجال في الصين، يعود إلى سلوكياتهم، حيث أن نحو نصف الرجال هناك يدخنون، بينما لا تتعد النسبة 3 % بين النساء.

وبالرغم من وجود عوامل تلعب دورا في اختلاف نسب الوفيات بين الجنسين، مثل العمر والأمراض المزمنة الأخرى، فإن الفروقات الجينية بين الرجال والنساء أبرز ما يفسر هذا الاختلاف.

ووفقا لكتاب “The Better Half” للطبيب الأميركي شارون مولم، فإن وجود اثنين من كروموسوم X يمنح النساء ميزة مناعية اكثر من الرجل، فلديها ضعف عدد الجينات التي يمكن استدعاؤها لتنظيم استجابتها المناعية حيث يمتلك الرجل كروموسوم X واحد والكروموسوم الثاني Y.