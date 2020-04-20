  • الإثنين , 20 أبريل 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

النساء يتفوقن جينيا على الرجال

الصفحة الأخيرة
التعليقات على النساء يتفوقن جينيا على الرجال مغلقة
3 views

الصباح الجديد-وكالات:

أثبتت الإحصاءات أن فيروس كورونا المستجد يقتل عددا أكبر من الرجال، مقارنة مع ضحاياه من النساء، إلا أن هذا الفيروس لم يكن الأول في هذا المجال، إذ جاءت أوبئة سابقة بنتائج مشابهة، مما يؤكد “التفوق الجيني” لدى النساء.

ومع بداية تفشي فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية، فقد عدد أكبر من الرجال حياتهم مقارنة بالنساء، وبحلول فبراير، كشفت بيانات شملت 44672 حالة إصابة مؤكدة، أن معدل الوفيات بين الرجال كان 2.8 بالمئة، مقارنة بـ1.7 بالمئة بين النساء.

ودعمت هذه الأرقام، البيانات المتعلقة بأوبئة سابقة، مثل سارس والإنفلونزا الإسبانية، التي وضعت الرجال في خطر أكبر من النساء.

في البداية، اعتقد العلماء أن تزايد الوفيات بـ”كوفيد-19″ بين الرجال في الصين، يعود إلى سلوكياتهم، حيث أن نحو نصف الرجال هناك يدخنون، بينما لا تتعد النسبة 3 % بين النساء.

وبالرغم من وجود عوامل تلعب دورا في اختلاف نسب الوفيات بين الجنسين، مثل العمر والأمراض المزمنة الأخرى، فإن الفروقات الجينية بين الرجال والنساء أبرز ما يفسر هذا الاختلاف.

ووفقا لكتاب “The Better Half” للطبيب الأميركي شارون مولم، فإن وجود اثنين من كروموسوم X يمنح النساء ميزة مناعية اكثر من الرجل، فلديها ضعف عدد الجينات التي يمكن استدعاؤها لتنظيم استجابتها المناعية حيث يمتلك الرجل كروموسوم X واحد والكروموسوم الثاني Y.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة