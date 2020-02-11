مظفر جبار يؤكد جاهزية الحدود لمواجهة أربيل

عادل نعمة يشيد باعداد الصناعات

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد مدرب الحدود مظفر جبار، الاثنين، بانه سعيد بعودة منافسات الدوري الممتاز من الجديد وان اللاعبين جاهزين للمباراة الاولى، امام فريق اربيل حسب القرعة التي سحبت أول أمس ، بمقر الاتحاد.

وقال جبار في حديث لـ السومرية نيوز، إن “الفريق على أتم الجاهزية البدنية لملاقاة اربيل في المباراة الاولى التي ستقام يوم الثلاثاء، المصادف الثامن عشر من شهر شباط الجاري على ملعب فرانسو حرير بافتتاح مباريات الدوري”.

وأضاف أن “الجاهزية الفنية للفريق على مستوى جيد بسبب الاستمرار بالتدريب بالفترة الماضية حيث لم ينقطع الفريق كثيراً عن التمرين مع خوض عدد من المباريات الودية في بغداد كان آخرها أمام فرق الشرطة والزوراء ونفط ميسان على ان يلعب الفريق مباراة ودية اخيرة اليوم امام فريق نفط الوسط في ملعب التاجي”.

من جانبه، أكَّد عادل نعمة، مدرب الصناعات الكهربائية، جاهزية الفريق لانطلاقة الدوري، بعد سلسلة من التأجيلات التي طالت المنافسة.وقال نعمة: “الفريق أكمل تحضيراته لمنافسات الدوري؛ حيث خضنا عددًا من المباريات التجريبية آخرها كان أمام الكهرباء والتي انتهت بالتعادل (1-1).. ولفت إلى أن المباريات التجريبية، مهمة لمعرفة مستويات اللاعبين وجاهزيتهم البدنية.

وبين أن توقف المنافسات طيلة الفترة الماضية أثر بشكل كبير على جميع الأندية وانطلاقه يوم الأحد المقبل ستعيد الحياة لكرة القدم في العراق بعد مرحلة السُبات.وأشار إلى أن المباراة الأولى لفريقه ستكون مع النجف في ملعبه، وهي ليست سهلة إطلاقا خاصة وأنها المباراة الأولى وبالتالي نتطلع لأن تكون بداية موفقة لفريقنا.يذكر أن الدوري سينطلق يوم الأحد المقبل بعد توقف دام 4 أشهر.