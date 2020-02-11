فيفا يرسل لجنته.. ودرجال يؤكد رغبته في الترشيح لرئاسة اتحاد الكرة

النقاط الرئيسية لاتفاق أربيل لم تكتمل

بغداد ـ الصباح الجديد:

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، أمس، على إرسال لجنة مشتركة مع الاتحاد الآسيوي لزيارة العراق.. وقال مصدر ان «الفيفا ارسل خطابا مضمونه الموافقة على الهيئة المؤقتة التي ستقود الكرة العراقية خلال الفترة المقبلة».وبين ان «الهيئة المؤقتة التي سيتم تشكيلها تضم شخصيات مهمة ومعروفة».وتابع ان «هذه الهيئة ستقود الكرة العراقية من مدة (6 / 9) أشهر قبل إقامة انتخابات جديدة».

اكد النجم الدولي السابق، عدنان درجال، ان النقاط الرئيسية لاتفاقه مع اتحاد الكرة في أربيل لم تكتمل حتى الان، فيما نفى الانباء التي تحدثت عن عدم نيته الترشح للانتخابات المقبلة في اتحاد الكرة.

وقال درجال في حديث لوسائل الاعلام ، إن «كلام التنصل عن الاتفاق غير صحيح بالمرة، هناك اتفاقية مع اتحاد الكرة في أربيل تألفت من 7 نقاط من بينها 5 رئيسية لم تكتمل حتى اللحظة».

وأضاف أن «عدنان درجال نفذ حتى الان ما هو مطلوب منه بشكل سليم بل قام بأكثر مما هو مطلوب منه في الوقت الحاضر، حيث تنازلت عن قضية تزوير انتخابات الكرة التي سجن على إثرها كل من ستار زوير وصباح رضا ووليد طبرة».

وتابع «قضية التنازل عن الأشخاص المسجونين لم تكن موجودة ضمن الاتفاق، لكني ذهبت شخصياً الى المحكمة قبل سفري من اجل إطلاق سراحهم وتنازلت بشكل رسمي وسيأخذون عفواً خاصاً من رئاسة الوزراء».

وبين بالقول، «لازلت مستمراً بكل الخطوات الخاصة باتفاقي مع اتحاد الكرة بشكل دقيق 100% وبالإمكان ان تسألوا الأشخاص الضامنين، ليس كل ما يثار في الاعلام هو صحيح».واتم النجم الدولي السابق، أن «الحديث عن رفضي الترشيح لاتحاد الكرة غير صحيح وانا جاهز لخدمة الرياضة العراقية في جميع مفاصل الدولة».

إلى ذلك، يحتضن منزل وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، اجتماعاً هاماً بين النجم الدولي السابق عدنان درجال واطراف عن الاتحاد العراقي لكرة القدم.

وقال مصدر مطلع ، ان «اجتماعاً هاماً يعقد الان في منزل وزير الشباب والرياضة احمد رياض ضم بعض أطراف اتحاد الكرة و عدنان درجال لتسوية المبالغ المالية التي دفعها درجال كنفقات للدعاوى القضائية ضد اتحاد الكرة والتي تقدر بـ ٧٠٠ الف دولار يطالب بها درجال».

واضاف ان «اغلب اتحاد الكرة رفضوا هذه المساومة و دفع الاتحاد هذا المبلغ لعدم وجود صيغة قانونية تجيز لهم ذلك فضلا عن كوّن الامر لا يعنيهم جملة وتفصيلاً و ما نفقه درجال على قضاياه المحلية و الدولية يخصه شخصياً و بارادته و لا شأن للاتحاد بذلك مؤكدين ان من حضر الاجتماع يمثلون أنفسهم و لا يمثلون اتحاد الكرة المركزي».