الزراعة: حققنا اكتفاء ذاتياً بـ16 محصول من الخضراوات

فتحت استيراد الاسماك المجمدة ولمدة ثلاثة أشهر

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت وزارة الزراعة، أمس الأحد، تحقيقها الاكتفاء الذاتي بـ16 محصول من الخضراوات الأساسية، في وقت فتحت فيه استيراد الاسماك البحرية المجمدة ولمدة ثلاثة اشهر.

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة، حميد النايف في حديث صحافي، إن «المواد الأساسية مثل التمور والباذنجان والخيار وغيرها من محاصيل الخضراوات الأولية، حققنا فيها الاكتفاء الذاتي، ونتجه الآن إلى تحقيق هذا الاكتفاء من خلال مواد أخرى».

وأضاف أن «وفرة المياه في هذا العام والدعم الحكومي، أسهما في تنشيط القطاع الزراعي»، مبينا أن «العراق منع مؤخرا استيراد البيض الذي يدخل من دول الجوار العراقي نتيجة وجود وفرة وكفاية من المنتج المحلي».

وأشار النايف إلى أن «العراق قد يبدأ بتصدير البيض إلى دول أخرى مع نهاية العام الحالي إذا ما استمر في تحقيق إنتاجيات كافية للاستهلاك المحلي».

وأكدت الوزارة، أمس أيضاً، عدم وجود أي منع لاستيراد اللحوم الحمراء، في حين اشارت الى مفاتحة الامانة العامة لمجلس الوزراء لفتح استيراد مقطعات الدواجن.

وفي الوقت الذي تبذل فيه وزارة الزراعة الجهود الكبيرة لدعم المنتج المحلي وتوفيره في الاسواق من منتجات نباتية وحيوانية والاسهام في نهوض الاقتصاد الوطني، بحسب تعبيرها، فانها توكد ومن خلال دائرة التخطيط والمتابعة عدم وجود منع لاستيراد اللحوم الحمراء.

وفاتحت الوزارة الامانة العامة ل‍مجلس الوزراء الموقر بخصوص فتح استيراد مقطعات ومصنعات لحوم الدواجن، مؤكدة في الوقت ذاته فتح استيراد الاسماك البحرية المجمدة ولمدة ثلاثة اشهر لغرض الاسهام في سد حاجة السوق المحلية وبما لا يؤثر على الثروة السمكية.

واشارت الوزارة الى رفع دراسة اخرى الى الامانة العامة ل‍مجلس الوزراء الموقر بشأن الاحتياجات من مادتي الدجاج وبيض المائدة، مبينة ان قرار منع استيراد الدجاج والبيض والاسماك جاء تنفيذا لقرار مجلس النواب المرقم (41) والذي اقر لحماية المنتج المحلي ولتحقيق الجدوى الاقتصادية المناسبة للمربين وتشجيع فرص الاستثمار وتشغيل الايدي العاملة والذي ينعكس بصورة ايجابية على امتصاص البطالة وتوفير العملة الصعبة للبلاد.

في سياق متصل، أعلنت مديرية الموارد المائية في محافظة ذي قار، أمس، زراعة أكثر من 6 آلاف دونم من محصولي الحنطة والشعير ضمن الخطة الصيفية في قضاء سيد دخيل، مشيرةً إلى أن نسبة الارواء بلغت 100%.

وذكر مدير الدائرة حسين الكناني، أن «المديرية ومن خلال شعبة الموارد المائية في سيد دخيل تستمر في متابعة أعمال توزيعات المياه ومتابعة تنفيذ الخطة الصيفية ونسب الارواء المتحققة فيها خاصة بعد نجاح الخطة الشتوية في القضاء».

وأشار الكناني، إلى أن «الكميات المسوقة من المحاصيل الستراتيحية للموسم الشتوي بلغت 9580 طناً من محصولي الحنطة والشعير وللمساحات داخل وخارج الخطة».

وبين أن «الخطة الصيفية الحالية بلغت المساحات المزروعة فيها أكثر من 6 آلاف دونم داخل وخارج الخطة، في حين بلغت نسبة الارواء لهذا الموسم 100%».