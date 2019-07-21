بتروناس الغراف تقيم معرضاً للإبتكارات التقنية لمتدربي عمليات الانتاج

تحت شعار «معاً نحو بناء مواهب الغد»

الصباح الجديد ـ خاص:

في إطار سعيها الحثيث لتطوير وتنمية القدرات للملاكات المحلية العاملة في حقل الغراف النفطي في محافظة ذي قار، نظمت شركة بتروناس الماليزية معرض “يوم الابتكارات” للدفعة الخامسة من متدربي عمليات الانتاج (POT5 ).

المعرض جاء ضمن برنامج التدريب الأولي الذي يستمر لمدة ثلاثة أشهر قبيل التحاق المشاركين ومباشرتهم بالتدريب المكثف في معهد بتروناس لتكنولوجيا البترول (INSTEP) في ماليزيا لستة أشهر ابتداءً من نهاية تموز الحالي 2019.

وقال مدير تطوير عمليات الغراف، السيد شاهريزال جاسماني الذي أشاد بإبتكارات المتدربين: “علينا أن نكون فخورين بما يقدمه هؤلاء الشباب ذلك أنهم يمثلون وجه المستقبل”.

وأضاف: “نحن سعداء جداً بالمستوى الحالي في التواصل باللغة الانكليزية في وقت أثبت فيه المتدربين تفوقهم في غضون مدة قصيرة”.

وضم المعرض الذي حضره ملاك الشركة ومسؤوليها أكثر من عشرين مشروعاً وإبتكاراً تقنياً قدمها المتدربون في أجواء محفزة لتطوير الأفكار التقنية ما مثل بادرة لتحسين قابليات التفكير الإبداعي مستقبلاً ويوفر للمستفيدين بيئة عمل مواتية لتحقيق تطلعاتهم وتحسين مهاراتهم في عرض المشاريع التقنية لا سيما وأن المتدربين يأتون من خلفيات وخبرات فنية متعددة مثل الإنتاج والميكانيك والكهرباء.

وحصل المتدربون على فرصة للقاء مهتمين ومعنيين ومن مختلف المستويات والجنسيات لتبادل الحوار والإستماع الى إرشاداتهم ونصائحهم فضلاً عن مشاركة الأفكار مما يعزز مهارات التواصل باللغة الانكليزية والتي كانت بالطبع من الأهداف الرئيسة طوال أيام التدريب الأولي.

الجدير بالذكر، سبق وان انتهت بتروناس من تنفيذ 4 برامج مماثلة على عمليات الانتاج POT وتخرج منها نحو 194 طالباً يعملون حالياً على تطوير عمليات حقل الغراف إيماناً من الشركة بأن الطاقات الشابة الملهمة قادرة على الإبداع ورسم صورة المستقبل في قطاع النفط والغاز في العراق.