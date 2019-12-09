تراجع معظم بورصات الخليج وأسهم البنوك ترفع السعودية

الصباح الجديد ـ وكالات:

تراجعت معظم بورصات الخليج لتغلق على انخفاض أمس الاثنين، في حين قادت قطر الخسائر مع تراجع أسعار النفط، بينما قدمت مكاسب حققتها أسهم البنوك الدعم للمؤشر السعودي.

وانخفضت أسعار النفط أمس بعد بيانات أظهرت تراجع صادرات الصين للشهر الرابع على التوالي، مما تسبب في توتر في السوق القلقة بالفعل بشأن تضرر الطلب العالمي جراء الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.

وفي السعودية، ارتفع المؤشر السعودي الرئيس 0.3 بالمئة بعد يوم من تسجيله أكبر مكسب في عام.

ويوم الأحد، ارتفع مؤشر البورصة 2.4 بالمئة في الوقت الذي قادت فيه السعودية يوم الجمعة جهود إبرام اتفاق وافقت بموجبه أوبك وحلفاؤها على زيادة تخفيضات الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا لدعم أسعار النفط.

وربح سهم البنك الأهلي التجاري 2.2 بالمئة وزاد سهم مجموعة سامبا المالية 2.3 بالمئة.

وقفز سهم الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) 4.2 بالمئة بعد أن اقترح مجلس إدارة الشركة شراء ما يصل إلى عشرة بالمئة من الأسهم العادية والاحتفاظ بها كأسهم خزينة.

وصعد سهم أسمنت القصيم 4.1 بالمئة بعدما أوصى مجلس الإدارة بتوزيعات نقدية تبلغ ريالا واحدا للسهم عن الربع الثالث من العام.

في غضون ذلك، تدرج أرامكو السعودية أسهمها يوم غد الأربعاء في البورصة بعد أن استكملت أكبر طرح عام أولي في العالم على الإطلاق. وأفادت أرامكو في بيان الأسبوع الماضي أنها سعرت طرحها العام الأولي عند 32 ريالا (8.53 دولار) وهو الحد الأعلى لنطاقه الاسترشادي، لتجمع 25.6 مليار دولار متفوقة على الإدراج القياسي لمجموعة علي بابا الصينية والذي بلغت قيمته 25 مليار دولار في 2014. لكن المؤشر القطري خسر واحدا بالمئة، لينهي مكاسب استمرت أربعة أيام، مع ارتفاع عدد الأسهم الخاسرة على المؤشر عن الأسهم الرابحة.