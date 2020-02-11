الأقاليم تتفقد مركز موهبة الأنبار

إعلام شؤون الأقاليم والمحافظات:

تواصل دائرة شؤون الأقاليم والمحافظات بوزارة الشباب والرياضة/ قسم الموهبة الرياضية بالتعاون مع بقية أقسام وشعب الدائرة ، برنامج الزيارات الميدانية التقييمية والذي يشمل جميع المراكز الوطنية لرعاية الموهبة الرياضية في أنحاء العراق .

مجموعة الوسط التي تشمل جولاتها التفقدية محافظات (الانبار وصلاح الدين كركوك ونينوى)، انطلقت الى مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار ، حيث قسم الموهبة الرياضية في المحافظة ، وكان في استقبال الوفد المؤلف من ثائر احمد مسؤول شعبة التنسيق ومحمد هاشم من شعبة المتابعة والتخطيط و علية عزم مسؤول شعبة الإعلام ، مدير القسم سمير كامل والملاكات الهندسية والفنية الرياضية و الإدارية العاملة في القسم الذي يقع مقره ضمن مبنى منتدى الفلوجة ، فكانت البداية من ملعب الفلوجة وهو بسعة ٧آلاف متفرج ، بعدها اجتمع الوفد الزائر بمدير قسم الموهبة الرياضية في الأنبار وجرى بحث واقع العمل و المعوقات التي تعترض سبيله و مقترحات العاملين فيه لتجاوزها و تذليل عقبات الروتين الاداري ، فضلا عن مناقشة احتياجات القسم من التجهيزات الرياضية العامة والخاصة لكل لعبة.

وحضر الوفد وحدتين تدريبيتين اجراهما القسم في مركز موهبة التايكواندو – المستحدث مؤخرا – ، في قاعة اللعبة بمقر القسم و كرة القدم في ساحة ملعب نادي السد الرياضي ، التي تستضيف قسما من تدريبات مركز كرة القدم ، وختم الوفد جولته الميدانية بالاطلاع على واقع الدمار الذي تعاني منه القاعة الرياضية متعددة الاغراض العائدة للقسم في منطقة حي الشرطة بالمدينة ، وذلك اثناء عمليات تحرير الفلوجة من براثن الارهاب الداعشي.