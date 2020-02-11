  • الثلاثاء , 11 فبراير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الأقاليم تتفقد مركز موهبة الأنبار

رياضة
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إعلام شؤون الأقاليم والمحافظات:
تواصل دائرة شؤون الأقاليم والمحافظات بوزارة الشباب والرياضة/ قسم الموهبة الرياضية بالتعاون مع بقية أقسام وشعب الدائرة ، برنامج الزيارات الميدانية التقييمية والذي يشمل جميع المراكز الوطنية لرعاية الموهبة الرياضية في أنحاء العراق .
مجموعة الوسط التي تشمل جولاتها التفقدية محافظات (الانبار وصلاح الدين كركوك ونينوى)، انطلقت الى مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار ، حيث قسم الموهبة الرياضية في المحافظة ، وكان في استقبال الوفد المؤلف من ثائر احمد مسؤول شعبة التنسيق ومحمد هاشم من شعبة المتابعة والتخطيط و علية عزم مسؤول شعبة الإعلام ، مدير القسم سمير كامل والملاكات الهندسية والفنية الرياضية و الإدارية العاملة في القسم الذي يقع مقره ضمن مبنى منتدى الفلوجة ، فكانت البداية من ملعب الفلوجة وهو بسعة ٧آلاف متفرج ، بعدها اجتمع الوفد الزائر بمدير قسم الموهبة الرياضية في الأنبار وجرى بحث واقع العمل و المعوقات التي تعترض سبيله و مقترحات العاملين فيه لتجاوزها و تذليل عقبات الروتين الاداري ، فضلا عن مناقشة احتياجات القسم من التجهيزات الرياضية العامة والخاصة لكل لعبة.
وحضر الوفد وحدتين تدريبيتين اجراهما القسم في مركز موهبة التايكواندو – المستحدث مؤخرا – ، في قاعة اللعبة بمقر القسم و كرة القدم في ساحة ملعب نادي السد الرياضي ، التي تستضيف قسما من تدريبات مركز كرة القدم ، وختم الوفد جولته الميدانية بالاطلاع على واقع الدمار الذي تعاني منه القاعة الرياضية متعددة الاغراض العائدة للقسم في منطقة حي الشرطة بالمدينة ، وذلك اثناء عمليات تحرير الفلوجة من براثن الارهاب الداعشي.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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