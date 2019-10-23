فوفانا المينائي يتألق امام الزوراء

بغداد ـ الصباح الجديد:

نجح المحترف السيراليوني، شيكا فوفانا، في خطف الانظار بعد تألقه في مباراة فريقه الميناء امام الزوراء بقمة الجولة الرابعة من الدوري الممتاز لكرة القدم.

فوفانا استطاع ان يسجل هدفين لفريقه، ساعدت «السفانة» في خطف نقطة من خصم صعب وعنيد وامام جماهيره بملعب الشعب الدولي في المباراة التي انتهت بالتعادل الايجابي 2-2 مساء أول أمس.اللاعب السيراليوني الشاب انتقل الى صفوف الميناء في الانتقالات الصيفية للموسم الحالي 2019/ 2020، نهاية شهر آب الماضي.

وولد النجم السيراليوني في 2 كانون الثاني 1998 (21 عاما) في سيرلانكا، حيث بدأت مسيرته الكروية هناك مع نادي فري تاون سيتي ثم انتقل الى فيلي فولد كلوب الدنماركي عام 2016 بعدها مثل باوميت التشيكي عام 2017 وبنفس العام انتقل الى فريدك ميستك التشيكي ايضاً.