  • الأربعاء , 23 أكتوبر 2019
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علي صباح يدخل تأريخ ابطال آسيا

رياضة
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بغداد ـ الصباح الجديد:
دخل الحكم العراقي علي صباح، تأريخ الاتحاد الاسيوي لكرة القدم من اوسع ابوابه بعدما اناط اليه الاتحاد مهمة قيادة اهم واحدة من اهم المباريات في مسابقات القارة.
واناط الاسيوي، مهمة قيادة مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال السعودي واوراوا الياباني، الى الحكم الدولي العراقي علي صباح وبكادر عراقي يضم حيدر عبد الحسن مساعد، امير داود مساعد، واثق مدلل حكم رابع، الحكم الاضافي الاول مهند قاسم، بالاضافة الحكم الاضافي الثاني عمر اليعقوبي من سلطنة عُمان.وبعد هذه الاناطة، اصبح علي صباح اول حكم عراقي يقود مباراة نهاي دوري أبطال آسيا، ليدخل التأريخ الاسيوي من اوسع ابوابه.
مباراة الذهاب ستقام على استاد جامعة الملك سعود في السعودية في التاسع من شهر تشرين الثاني المقبل.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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