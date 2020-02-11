«الملاكمة» يبحث في الأردن وفرنسا عن أوسمة التأهيل إلى طوكيو

قبضات المتقدمين تبدأ غداً معسكرا في اذربيجان استعدادا لنزالات القارة

بغداد ـ فلاح الناصر:

يبدأ يوم غد الخميس منتخبنا الوطني للملاكمة معسكرا تدريبيا في اذربيجان يستمر 13 يوما استعداداً للمشاركة في بطولة آسيا المقررة ان تقام في الأردن للمدة من 3 ولغاية 11 آذار المقبل.. وذكر مشرف منتخبنا الوطني بالملاكمة، البطل السابق، جاسم مشالي، ان الوفد سيكون برئاشة عضو اتحاد اللعبة، د. إيلاف ربيع والمتحدث مشرفا والملاك التدريبي المؤلف من» طارق الحلو ومحمد غالب وسامي عزيز وزكي عبد عون» و6 ملاكمين هم « مرتضى رعد وجعفر عبد الرضا وحيدر عبد الرضا وكرار سهم ومرتضى تحسين وسعدي طارق، وتخلف عن الوفد الملاكم خليل ابراهيم بسبب الإصابة».

مشالي، اوضح ان المنتخب الوطني كان بدأ معسكرا تدريبيا مكثفا قبل تأجيل البطولة التي كانت مقررا لها ان تقام في مدينة ووهان الصينية مطلع شباط الجاري، اذ قرر الاتحاد الدولي للملاكمة نقلها إلى الأردن بسبب تفشي فايروس «كورونا»، لذلك عاد منتخبنا لينتظم في وحدات تدريبية بواقع وحدة تدريبية يومية في قاعة المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية في وزارة الشباب والرياضة، وهنا لا بد ان نوجه الشكر للسيد وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض على استقباله لوفد اتحاد الملاكمة وقراره ان تكون قاعة الملاكمة جاهزة لتضييف التدريبات للمنتخبات الوطنية باللعبة التي لديها استحقاقات خارجية، وقرر اتحاد الملاكمة المركزي اقامة المعسكر التدريبي في اذربيجان الذي يبدأ يوم غد الخميس وسيشهد اقامة وحدتين في اليوم الواحد لرفع جاهزية الملاكمين الستة.

وقال، ستكون نتائج الملاكمة العراقية في بطولة آسيا المقبلة، اختبارا حقيقيا لقدرات الملاكمين الابطال الذين نعتمد عليهم في تحقيق النجاحات، سيما ان بينهم العديد ممن لعبوا في بطولات كبيرة وحققوا نتائج متقدمة، وقرر اتحاد اللعبة، ان تكون نتائج بطولة آسيا معياراً لابقاء الملاكمين المتميزين والمشاركة بهم في بطولة العالم المقبلة التي ستضيفها فرنسا في شهر نيسان المقبل، علما ان الاعداد لبطولة العالم ستشهد اقامة معسكرا تدريبيا في التشيك.

وبين مشرف المنتخب الوطني بالملاكمة، انه يعمل ضمن لجنة اشراف على المنتخبات الوطنية بالعبة تتألف منه، إلى جانب البطل السابق اسماعيل خليل، وامير العبودي، منوها إلى ثقته الكبيرة بامكانات العناصر التي تم اختيارها للدفاع عن الملاكمة العراقية في البطولة الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، مشيرا إلى ان قبضاتنا ستمر ببطولتين تأهيليتين، هما آسيا المقررة في الأردن، والعالم في فرنسا، وهي فرصة طيبة للاعبينا ان يستعدوا جيدا ويبرهنوا امكاناتهم ليخطفوا بطاقات الانتقال إلى الأولمبياد المقبلة واكمال مسيرة التفوق في رياضة الفن النبيل التي سبق ان نالت بجدارة بطاقة استحقاق للعب في أولمبياد ريودي جانيرو 2016 عن طريق البطل وحيد عبد الرضا وايضا سبقه العديد من نجوم اللعبة منهم البطل زبرج سبتي والبطل الراحل فاروق جنجون والبطل اسماعيل خليل الذين تركوا بصمات جميلة في مشاركات أولمبية سابقة.

جاسم مشالي، قال ان الملاكم في وقتنا الحالي لديه قاعة تدريب وتجهيزات واهتمام اتحاد اللعبة بتوفيره لوسائط النقل، برغم ان الاتحاد ما زال يفقتر إلى قاعة خاصة به، لكن قاعة الموهبة الرياضية تكفي حاليا لتنظيم الاعداد والمضي نحو معسكرات خارجية تسهم في تحقيق التفوق، مبينا ان الزمن الماضي كان صعبا لغياب هذه النقاط وترى الملاكم يععمل جاهدا على تحقيق التفوق باصراره العالي، داعياعناصر المنتخب الوطني بالملاكمة إلى مضاعفة الجهود واثبات الحضور الفني الافضل في النزالات لكسب الاضواء والتأهل إلى الاولمبياد المقبل.

يشار إلى ان لمشالي مسيرة متميزة مع رياضة الملاكمة، فهو كان احد عناصر المنتخب الوطني الذي انتظر في الأردن الحصول على تذاكر الطيران للمشاركة في أولمبياد سيدني، من دون جدوى ليعود الوفد ويغيب عن الأولمبياد عام 2000، مبينا انه تفوق قبل عام من هذا التأريخ وتحديدا في الدورة العربية التاسعة في الأردن 1999، تمكن من الاطاحة بالبطل المغربي طاهر التمسماني والأخير حصل على برونز أولمبياد سيدني 2000.