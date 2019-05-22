الحكيم ووفد صدري يطالبان القوى السياسية بتجنيب العراق التصعيد الأميركي الايراني

بغداد – الصباح الجديد:

بحث رئيس تحالف الإصلاح والإعمار، السيد عمار الحكيم، مع وفد الهيئة السياسية للتيار الصدري، تطورات الشأن السياسي في العراق والمنطقة، والتصعيد الامريكي الايراني ودور القوى السياسية تجاه هذا التصعيد.

وذكر بيان لمكتبه تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه ان الجانبين “شددا على أهمية الاسراع بإكمال الكابينة الحكومية واختيار الشخصيات الكفوءة والمهنية”.

وجدد السد عمار الحكيم خلال اللقاء “مطالبته الحكومة بتوضيح ما تم تنفيذه من البرنامج الانتخابي وفقا للتوقيتات الزمنية التي التزمت بها أمام الشعب والقوى السياسية”.

وفيما يخص الوضع الإقليمي جدد الجانبان “التأكيد على أن يمارس العراق جهدا نوعيا للمساهمة في التخفيف من حدة التصعيد الامريكي الايراني الاخير، وبينا أن العراق سيكون أول وأكثر المتضررين من بين دول المنطقة فيما لو تطورت الأزمة ووصلت الى الحرب”.

وطالبا “جميع القوى السياسية بالعمل الجاد على منع نشوب الحرب واتخاذ الخطوات اللازمة لتجنيب العراق مضاعفات هذا التصعيد”.