خبير اقتصادي يحذر من ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال “رمضان” بالتزامن مع حظر التجوال

العمل النيابية تطالب بزيادة عدد المشمولين بمنحة الطوارئالبنك المركزي : تريليون دينار للمشروع الوطني لتشغيل الشباب

متابعة الصباح الجديد :

حذر الخبير الاقتصادي، صالح الكناني، امس الجمعة، من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق خلال شهر رمضان بالتزامن مع استمرار حظر التجوال، وفيما طالب الحكومة بخيارات تؤمن مساهمات ايجابية لفائدة العوائل الفقيرة، كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، عن تخصيص البنك المركزي العراقي تريليون دينار عراقي للمشروع الوطني لتشغيل الشباب العاطلين عن العمل.

وقال الكناني في تصريح ان “الحكومة وفي حال لم تتمكن من زيادة مبلغ المنحة المالية التي اعلنت عنها للمواطنين فبالإمكان اللجوء الى رواتب المراتب العليا في الأجهزة الأمنية او بالأحرى تقليص ميزانية الوزارات الامنية من اجل دعم المنحة وزيادة مبلغها”.

واضاف ان “رواتب المراتب العليا في الاجهزة الامنية تعد مبالغ ضخمة اضافة الى الدرجات الخاصة، حيث ان اقتطاع نسبة بسيطة لايؤثر على دخول تلك الدرجات والمراتب في حين سيكون عاملا ايجابيا للعوائل الفقيرة”.

وبين ان “الحكومة يجب ان تراقب الاسواق بشكل جدي لمنع حدوث ارتفاع في اسعار المواد الغذائية خاصة ان شهر رمضان على الابواب وسيأتي بالتزامن مع استمرار حظر التجوال وبالتالي فأن بعض التجار سيستغلون الوضع الراهن للاستفادة من المستهلك”.

ولفت الى اهمية “الاستفادة من الغرامات المفروضة من قبل المرور على المخالفين للحظر وتحويل مبالغها لدعم منحة الحكومة للعوائل الفقيرة لضمان عدم حدوث ازمة خلال رمضان”.

وقريبا من هذا السياق، كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، عن تخصيص البنك المركزي العراقي تريليون دينار عراقي للمشروع الوطني لتشغيل الشباب العاطلين عن العمل.

وقالت عضو اللجنة ميثاق الحامدي في تصريح لـه إن “وزارة التخطيط أطلقت المشروع الوطني لتشغيل الشباب العاطلين عن العمل في عموم محافظات البلاد”، لافتة إلى إن “البنك المركزي سيقدم قروض للشباب الذين يمتلكون مشروع صناعي زراعي وتصل مبالغ القروض كحد أعلى 50 مليون دينار”.

وأضافت أن “البنك المركزي العراقي خصص تريليون دينار عراقي للمشروع الوطني لتوزيعه كقروض للشباب العاطلين عن العمل”، مبينة أن “البنك يقدم القروض للشباب بمساعدة متطورة ولا تحتاج تلك القروض لكفالة موظف إنما المشروع هو الكفيل”.

وبينت أن “القروض تسدد على إقساط لمدة عشرة أعوام والعامين الأولى يستثنى صاحب المشروع من الدفع”، موضحة أن “فؤاد القروض لا تتجاوز 3% وهذا الأمر مهم في نجاح خطة تشغيل الشباب”.

من جانب آخر طالبت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، بزيادة عدد المشمولين بمنحة الطوارئ التي أعلنت عنها وزارة العمل ورفع السقف المالي إلى 50 ألف دينار.

وقال عضو اللجنة فاضل الفتلاوي في تصريح لـه إن “عدد المواطنين الذين قدموا على الاستمارة الالكترونية التي أطلقتها وزارة العمل للمتضررين من حظر التجوال تجاوز العدد المطلوب”، لافتا إلى إن “عدد العائلات التي قدمت على تلك المنحة بلغت أكثر من مليون و500 ألف عائلة”.

وأضاف أن “جميع تلك العائلات هي من أصحاب الدخل المحدود والعاطلة عن العمل”، مطالبا “الحكومة بزيادة إعداد المشمولين بتلك المنحة ورفع السقف المالي من 30 ألف دينار إلى 50 ألف دينار لكل فرد”.

وأعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تقديم أكثر من مليونين ونصف المليون فرد أو رب أسرة على منحة الأسر المتضررة جراء وباء كورونا وحظر التجوال.