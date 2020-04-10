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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • في ذي قار.. عائلة تمتهن الخياطة تصنع الكمامات وتوزعها مجانا

في ذي قار.. عائلة تمتهن الخياطة تصنع الكمامات وتوزعها مجانا

منوعات
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تعتاش عائلة ام فاطمة على ماكنة الخياطة، بيد انها رأت وجود شحة في الكمامات سارعت لخياطتها وتوزيعها مجانا.

وقالت ام فاطمة في تصريح لها بعد أن رأيت شحة في الكمامات في المؤسسات الصحية والأسواق فكرت ان أخيط هذه الكمامات من القماش واللاصق واللاستيك الذي عندي ووجدت تشجيعا ومساعدة من زوجي وبناتي.

وأضافت: نصنع يوميا قرابة 150 كمامة ونوزعها على المراكز الصحية والعائلات المتعففة في منطقتنا.

وأشارت ام فاطمة إلى ان هذا العمل هو ابسط شيء أقدمه للناس في ظل هذه المحنة هو عمل بسيط لكن نسعى من خلاله لخدمة أهلنا ومساعدتهم.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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