في ذي قار.. عائلة تمتهن الخياطة تصنع الكمامات وتوزعها مجانا

تعتاش عائلة ام فاطمة على ماكنة الخياطة، بيد انها رأت وجود شحة في الكمامات سارعت لخياطتها وتوزيعها مجانا.

وقالت ام فاطمة في تصريح لها بعد أن رأيت شحة في الكمامات في المؤسسات الصحية والأسواق فكرت ان أخيط هذه الكمامات من القماش واللاصق واللاستيك الذي عندي ووجدت تشجيعا ومساعدة من زوجي وبناتي.

وأضافت: نصنع يوميا قرابة 150 كمامة ونوزعها على المراكز الصحية والعائلات المتعففة في منطقتنا.

وأشارت ام فاطمة إلى ان هذا العمل هو ابسط شيء أقدمه للناس في ظل هذه المحنة هو عمل بسيط لكن نسعى من خلاله لخدمة أهلنا ومساعدتهم.