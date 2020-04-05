أستراليا متفائلة! معدل الإصابات اليومية بكورونا يتراجع

الصباح الجديد-وكالات:

قال عدد من مسؤولي الصحة الأستراليين، إنهم يشعرون بتفاؤل حذر بشأن تباطؤ انتشار فيروس كورونا في البلاد، ولكنهم حذروا من أن قيود التباعد الاجتماعي ستظل مطبقة لشهور.

وأوضح جيريمي ماكانيلتي، مدير الحماية الصحية في نيو ساوث ويلز، أن هناك أملا ببدء ثبات منحنى الإصابات الجديدة، وأضاف “نريد أن نكون متفائلين، ولكن عدم المبالغة في الأرقام”.

لكن وزير الصحة، جريج هنت، حذر أمس السبت من أنه رغم المؤشرات الطيبة سيظل من المتعين على الأستراليين التباعد خلال الأشهر الستة المقبلة.

وأشارت بيانات وزارة الصحة الأسترالية إلى ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بكورونا بـ181 حالة خلال الـ24 ساعة، حتى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد في أستراليا، ليصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى 5635 حالة، وارتفع عدد حالات الوفاة إلى 34 حالة.

ويشير ذلك إلى أن معدل الإصابة اليومية أصبح أقل من خمسة في المئة، أي نحو ثلث ما رأته أستراليا في منتصف مارس الماضي.

ويوم الخميس الماضي، قالت وكالة العلوم الوطنية الأسترالية إنها بدأت المرحلة الأولى من اختبار لقاحات لمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وبدأت منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية تجارب ما قبل المرحلة السريرية، والتي تشمل حقن قوارض بلقاحين محتملين، في منشأتها للأمن البيولوجي بالقرب من ملبورن.

جدير بالذكر ان حالات الإصابة بفيروس كورونا القاتل وصلت الآن حد المليون على مستوى العالم، إضافة إلى حوالي 60 ألف حالة وفاة.