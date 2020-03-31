وزارة التربية تقرر الدخول الشامل لطلبة الصفوف المنتهية

بغداد- الصباح الجديد :

أعلنت وزارة التربية عن حصول موافقة وزيرة التربية سها خليل العلي بك على عدد من القرارات بضمنها الدخول الشامل لطلبة الصفوف المنتهية من المنتظمين بالدوام للعام الدراسي 2019/ 2020 وذلك بعد عرض الموضوع على رئاسة الوزراء واستحصال الموافقة بشأنه.

وذكر بيان للوزارة تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه “هيئة الرأي في وزارة التربية اجتمعت برئاسة وزيرة التربية وتضمن عدداً من القرارات التي اتخذت من منطلق الحرص على مستقبل الطلبة وتماشيا مع ما يمرون به من ظروف استثنائية في ظل الوضع الراهن اثر تفشي فيروس كورونا”.

وأشار البيان الى ان من أبرز هذه القرارات “تعليق مادة التربية الإسلامية للصف السادس الأدبي، والعلمي لهذا العام، ودمج مادتي التربية الإسلامية، واللغة العربية للصف الثالث المتوسط، فضلًا عن دمج مادتي الفيزياء و الكيمياء للصف الثالث المتوسط، على ان يتم الايعاز للمديرية العامة للمناهج التربوية بتحديد المواد والموضوعات التي سيتم امتحان الطلبة فيها”.

وتابع “كما صوت أعضاء هيئة الرأي على المباشرة باتخاذ الإجراءات القانونية لإلغاء عقد التأمين المبرم مع شركة التأمين العراقية وذلك انسجاما مع ماورد بتقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي”.

وقال مدير عام في وزارة التربية وعضو هيأة الرأي قيس الكلابي ان الهيأة أصدرت في اجتماعها {الاثنين الماضي} القرارات التالية:

١. دخول شامل باستثناء الخارجي سيتم تحديد امتحان تقويمي لاحق لهم بدل التمهيدي .

٢. من الاول الى الرابع الخامس ابتدائي سيتم اعتماد درجات الفصل الاول ونصف السنة.

٣. فيما يخص السادس ابتدائي سيتم حذف فصلين من كل منهج.

٤. الاول متوسط والثاني متوسط والرابع اعدادي والخامس اعدادي سيطالب الطالب ببحث علمي عن المتبقي من الفصل الثاني وسيتم متابعة وتقييم البحث من قبل الادارات والمدرسين عبر وسائل التواصل.

٥. الثالث متوسط تدرس وزارة التربية تقليص المواد ودمجها مع الحفاظ على رصانة المادة العلمية بما لايثقل كاهل الطلبة.

٦. السادس اعدادي تدرس الوزارة مقترح الغاء احد المواد (ربما العربي للاحيائي والتطبيقي) و(الاقتصاد للادبي ) مع عدم دخول الفصول الاخيرة من كل منهج.

وأكد مصدر مسؤول في الوزارة ان “كل هذه المسارات والقرارات فيما لو طالت الازمة وتعدت السقف الزمني للسنة الدراسية” مؤكدا ان “هم الوزارة الاول الموازنة بين مصلحة الطالب ورصانة التعليم في هذه الظروف الاستثنائية”.

وذكر مصدر في الوزارة ان الهيأة قررت “الدخول الشامل لكل التلاميذ والطلبة في المدارس النظامية للامتحان الوزاري وسيتم اجراء امتحان تقويمي للمتقدمين للامتحان الخارجي قبل بدء الامتحانات الوزارية العامة”.

وأشار الى ان هيأة الرأي “قررت إعتماد درجة نصف السنة للصفوف الابتدائية لغاية الصف الخامس وفي حال عدم نجاح التلميذ يشمل بامتحانات الدور الثاني في موعد يحدد لاحقاً .أما بالنسبة للسادس الابتدائي حذف فصلين من كل مادة ويحدد موعد الامتحان الوزاري لاحقاً” مشيراً الى ان “الوزارة درست حذف مادة كاملة للصفوف المنتهية {عربي او اقتصاد او اسلامية}”.

ولفت الى ان “صف الثالث متوسط فقد تقرر حذف فصلين من كل مادة مع دمج مادتي الإسلامية واللغة العربية ودمج الكيمياء والفيزياء ودمج دروس الاجتماعيات ويحدد موعد الامتحانات في وقت لاحق”.

ونوه المصدر الى ان “الصف السادس الإعدادي للفرع العلمي بشقيه فقد تقرر تعليق امتحان اللغة العربية وحذف فصلين من كل مادة وللفرع الأدبي تقرر تعليق امتحان مادة الاقتصاد وحذف فصلين من كل مادة”.

يشار الى ان هذه المقررات ستطرح على رئاسة الوزراء لتكتسب المصادقة النهائية عليها.