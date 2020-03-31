الصحة والبيئة :حملات توعية وتعقيم في مخيمات النازحين

تعفير للدوائر الحكومية في ذي قار و تشديد الوقاية في واسط

بغداد – الصباح الجديد :

تنفذ ملاكات دائرة التوعية والاعلام البيئي في وزارة الصحة والبيئة حملات توعية وتعفير بالتعاون مع الدفاع المدني واليونسيف في مخيمات النازحين بمدينة الموصل جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس لجنة الامر الديواني وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي بضرورة تعفير وتوعية مخيمات النازحين. فيما شاركت فرق الوزارة خلية الأزمة المشكلة من قبل قائمقامية الرفاعي بمحافظة ذي قار لتعفير وتعقيم الدوائر الحكومية للوقاية من الفيروس المستجد . في حين واصلت فرق الوزارة بالتنسيق مع مركز شرطة البيئة والدفاع المدني حملاتها التطهيرية والتوعية لمكافحة الفيروس في محافظة واسط

وقال مدير عام دائرة التوعية والاعلام ورئيس الفريق الاعلامي للجنة الامر الديواني امير علي الحسون ان فريقاً توعوياً تابعاً لدائرة التوعية والاعلام قام بالتعاون مع فرق الدفاع المدني ومنظمة اليونسيف بتنفيذ حملات توعية وقائية من مرض كورونا المستجد وحملات تعقيم وتعفير في مخيمات النازحين في محافظة نينوى وتشمل مخيم السلامية ومخيم حمام العليل لتوعية المواطنين حول اعراض المرض وطرق الوقاية منه والحد من انتشار هذا الوباء والالتزام بالتوصيات والارشادات الصحية التي تصدرها خلية الازمة في البلاد .

وثمّن محافظ نينوى نجم الجبوري جهود دائرة التوعية والاعلام ونشاطاتها في شتى محافظات البلاد واهتمامها الكبير بحملات التوعية والتثقيف الصحي كونها تصب في خدمة النازحين في المخيمات للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على صحتهم وسلامتهم

من جانب اخر قال مدير البيئة في ذي قار اسعد شمخي جبوري انه حسب توجيهات الوزارة بتكثيف الجهود التوعوية وبث الإرشادات الوقائية شاركت شعبة بيئة الرفاعي بحملة تعفير وتعقيم مركز حماية منشاة الشرطة في القضاء لمكافحة انتشار فايروس كورونا .

واضاف ان فرق المديرية في الأقضية والنواحي لها دور كبير بحملات التوعية وتوزيع الكمامات وفولدرات التوعية مجاناً على المواطنين ،مؤكداً على استمرار حملات التوعية لتعزيز الوعي الصحي والبيئي.

في حين واصلت فرق الوزارة بالتنسيق مع مركز شرطة البيئة والدفاع المدني حملاتها التطهيرية والتوعوية لمكافحة فايروس كورونا في محافظة واسط .

وقال مدير بيئة واسط صباح فليح ان الحملة شملت قرية المگاصيص التابعة لناحية واسط حيث تمت عمليات تطهير وتعقيم للبيوت وشوارع القرية بالإضافة إلى القيام بحملة توعية وتوزيع مطبوعات تتضمن نصائح للوقاية من مرض كورونا المستجد

مبينا ان بيئة واسط وبالتنسيق مع شرطة البيئة وفريق الاستجابة للكوارث التابع لمديرية دفاع مدني واسط نظمت حملات يومية للمدن والقرى في محافظة واسط ضمن برنامج يومي للحد من انتشار فايروس كورونا.