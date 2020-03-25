على خطى بي إم دبليو.. نيسان تغير شعار سياراتها!

الصباح الجديد-وكالات:

بعد سنوات من ظهوره وبعد أن أصبح رمزا للموثوقية والجودة عند عشاق السيارات، قررت نيسان تغيير تصميم الشعار الذي تحمله مركباتها.

وتبعا لموقع motor.ru فإن نيسان حصلت مؤخرا في العديد من البلدان على ترخيص لطرح سياراتها القادمة التي ستحمل شعارا مختلفا من حيث التصميم عن شعارها الحالي.

وسيحتفظ الشعار الجديد ببعص ملامح الشعار الحالي، لكنه سيأتي بتصميم ثنائي الأبعاد، والدائرة التي ستحمل اسم نيسان في منتصفها ستكون مفتوحة من الجنبين.

وشابهت نيسان في هذه الخطوة شركة بي إم دبليو الألمانية التي أعلنت مؤخرا أن شعار سياراتها الجديد سيأتي بتصميم ثنائي الأبعاد وبسيط، وهذه التصاميم وفقا للعديد من الخبراء في شركات السيارات الكبرى ستتماشى مع أذواق الشباب حاليا، إذ تعكس تصاميمها روح الحداثة والرقمنة.