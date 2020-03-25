  • الخميس , 26 مارس 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

على خطى بي إم دبليو.. نيسان تغير شعار سياراتها!

الصفحة الأخيرة
التعليقات على على خطى بي إم دبليو.. نيسان تغير شعار سياراتها! مغلقة
106 views

الصباح الجديد-وكالات:

بعد سنوات من ظهوره وبعد أن أصبح رمزا للموثوقية والجودة عند عشاق السيارات، قررت نيسان تغيير تصميم الشعار الذي تحمله مركباتها.

وتبعا لموقع motor.ru فإن نيسان حصلت مؤخرا في العديد من البلدان على ترخيص لطرح سياراتها القادمة التي ستحمل شعارا مختلفا من حيث التصميم عن شعارها الحالي.

وسيحتفظ الشعار الجديد ببعص ملامح الشعار الحالي، لكنه سيأتي بتصميم ثنائي الأبعاد، والدائرة التي ستحمل اسم نيسان في منتصفها ستكون مفتوحة من الجنبين.

وشابهت نيسان في هذه الخطوة شركة بي إم دبليو الألمانية التي أعلنت مؤخرا أن شعار سياراتها الجديد سيأتي بتصميم ثنائي الأبعاد وبسيط، وهذه التصاميم وفقا للعديد من الخبراء في شركات السيارات الكبرى ستتماشى مع أذواق الشباب حاليا، إذ تعكس تصاميمها روح الحداثة والرقمنة.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة