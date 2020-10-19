أسود الرافدين يواجهون الأردن وأوزبكستان تجريبيا

ضمن التحضيرات لاستئناف التصفيات المزدوجة

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد المدير الإداري للمنتخب العراقي باسل كوركيس أنه لا صحة لإلغاء وديتي الفريق، برغم اعتذار المنتخب العماني.. وقال كوركيس: «سنخوض مباراتين وديتين كما هو مقرر والمنتخب العماني اعتذر لظروف الجائحة في عمان وقرارات خلية الأزمة بحجر الوافدين لمدة 14 يوما».وبين: «الهيئة التطبيعية حلت الأزمة بالاتفاق مع المنتخب الأردني، وتم تغيير الموعد حسب رغبة النشامى لتلعب في الثاني عشر من الشهر المقبل، ومباراة أوزبكستان قائمة في موعدها بالسابع عشر من الشهر المقبل».

وأشار إلى أن الموعد المحدد لوصول المدرب السلوفيني سريتشكو كاتانيتش هو السادس من الشهر المقبل، حيث يتجمع الفريق في العاصمة بغداد لمدة يومين أو 3 قبل المغادرة إلى دبي لخوض المباراتين التجريبيتين.. يذكر أن المنتخب العراقي يتصدر المجموعة الثالثة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم برصيد 11 نقطة.

من جانب اخر، زار رئيس الهيئة التطبيعية، إياد بنيان، تدريبات منتخب أشبال العراق، على ملعب الراحل علي حسين، في مجمع وزارة الشباب والرياضة.. ورافق بنيان خلال الزيارة، عضو الهيئة التطبيعية، أسعد لازم.

واستمع إياد بنيان، إلى آراء الجهاز الفني للمنتخب العراقي، وأوعز بتذليل جميع الصعاب التي تواجه عملهم.. وقال بنيان «الهدف من الزيارة، هو الاستماع للجهاز الفني وتذليل المعوقات. هذه الفئة هي عماد المستقبل».وأضاف «سبق أن وضعنا خطة مستقبلية للنهوض بالقاعدة، وتهيئة جيل يمكن أن يكون الرافد الأساسي للمنتخب الوطني مستقبلًا».

وحث بنيان، اللاعبين على ضرورة الاهتمام بالجانب الدراسي، والتوازن بين التدريب والنجاح في الدراسة.. وقدم مدرب أشبال العراق، حسن كمال، شكره للهيئة التطبيعية، على هذا الاهتمام، مؤكدًا أن أبواب المنتخب مفتوحة لكل لاعب يجد في نفسه الكفاءة.. وأشار مدير المنتخب، حميد رشيد، إلى أن زيارة رئيس الهيئة التطبيعية للتدريبات، حفزت اللاعبين بشكل كبير.

إلى ذلك، خاطبت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، أندية 4 لاعبين مغتربين، وذلك من أجل تفريغهم لصفوف منتخب الشباب بقيادة المدرب قحطان جثير، لوديتي قطر بالرابع عشر والسابع عشر من الشهر المقبل في الدوحة، تحضيرا لبطولة آسيا تحت 19 عاما، التي تم تأجيلها إلى بداية عام 2021.

وأرسلت الهيئة التطبيعية، خطاباً رسميا للأندية التي تم التوجيه الدعوة لهم، وهم «الحارس نديم ناظم (فالكنبرج السويدي) وكاردو كاميران صديق (كرستال بالاس الإنجليزي) وعلي الحمادي (سوانزي ستي الإنجليزي) ومتين ديار صالح (بروندبي الدنماركي»).

وكانت الهيئة التطبيعية قد أنهت في وقت سابق، الأوراق الإدارية للاعبين الـ4 المدعوين لصفوف المنتخب بإصدار جواز سفر عراقي، فيما سيتم إنهاء أوراق اللاعبين الثلاثة الآخرين خلال الفترة المقبلة، وهم «علي باسل الموسوي (كوبنهاكن الدنماركي) وأيسن اسحاق (ملبورن فيكتوريا الأسترالي) وأمين نوفل الدخيل (ستاندرلييج البلجيكي)».