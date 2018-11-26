محافظ بغداد يحذّر من تعرّض العاصمة الى سيول ويدعو الى تدابير استباقية عاجلة

بغداد ـ الصباح الجديد:

حذّر محافظ بغداد عطوان العطواني أمس الاثنين، من تعرّض بغداد الى سيول، في حين دعا الحكومة الى اتخاذ تدابير عاجلة.

وقال المحافظ في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه ان “على الحكومة المركزية ان تتخذ كافة التدابير والاستعدادات لمواجهة أي طارئ تحسباً لاحتمالية وصول سيول من المحافظات المحاذية لبغداد”، مضيفا “وجهنا كافة الدوائر الخدمية والبلدية في العاصمة بأستنفار جهودها الالية والبشرية لمواجهة أي طارئ”، مشيرا الى انه “تم اطلاق حملات بلدية واسعة لسحب مياه الامطار وتصريفها”.

وتابع العطواني ان “محافظة بغداد لم تشهد تنفيذ مشاريع ستراتيجية على صعيد البنى التحتية منذ عام ٢٠١٣ وحتى الان بسبب الأزمة المالية التي عاشتها البلاد ابان الحكومة السابقة” مؤكدا ان المحافظة مستعدة لمواجهة أي طارئ خلال موسم الامطار، فيما وجه بإستنفار جهود المحافظة والدوائر الخدمية التابعة لها في حال هطول الامطار.

وكان محافظ بغداد ترأس اجتماعا طارئاً لمناقشة استعداد المحافظة والدوائر الخدمية التابعة لها لمواجهة أي طارئ في حال هطول الامطار.

ونقل المكتب عن العطواني قوله، إن “المحافظة مستعدة لمواجهة أي طارئ ووجهنا بإستنفار جهود المحافظة والدوائر الخدمية التابعة لها والوحدات الإدارية لمواجهة أي احتمال في حال هطول الامطار”، مبينا ان “الاجتماع تضمن مناقشة الخطة الموضوعة لهذا الغرض وتهيئة الكوادر العاملة للقيام بحملات استباقية لفتح وتسليك شبكات المجاري الثقيلة وتصريف مياه الامطار”.

وأضاف العطواني، أنه “تم التوجيه أيضا باستنفار الجهد الالي وابتداءً من الان وتوزيعه في مناطق حزام بغداد للإسهام بسحب مياه الامطار من خلال الاليات التخصصية التي تشمل الصاروخيات والشافطات وغيرها من الاليات، فضلا عن توجيه الجهد البلدي للقيام بحملات لرفع الأنقاض والنفايات الى جانب فتح الطرق وتسويتها وفرشها بالحصى الخابط وكذلك ردم المستنقعات للحد من تجمع الماء وتسهيل عملية انسيابية حركة العجلات والمارة”.

وشدد العطواني على ضرورة ان “تتمكن الكهرباء من استثناء الخطوط والمغذيات لمحطات الرفع والمعالجة من القطع المبرمج في حال حصول الامطار”.