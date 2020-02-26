شركة كي .. التواصل بإعتماد افضل أنظمة الدفع الإلكتروني

بغداد ـ خاص :

اكدت شركة كي تواصل تحديث انظمتها بما يسهم في تعدد الخدمات الى جمهور المستفيدين من حملة ماستر كي الدولية.

وقال مصدر مسؤول في الشركة ان «حامل بطاقة الدفع الالكتروني ماستر كي الدولية يحصل على منتجات مثالية تكاد لا تتوفر في سوها من البطاقات المصدرة، لافتا الى ان هذا الامر خلقه التنافس الكبير داخل سوق العمل، وقاد الشركة الى تبني اليات تواكب افضل انظمة الدفع الالكتروني المعتمدة عالميا، وكذلك تتوافق مع تعليمات البنك المركزي العراقي الهادفة الى التحول من مجتمع نقدي الى الكتروني».

يذكر ان حامل بطاقة ماستر كي الدولية امامه فرصة للخيار بين السلف المحددة والتي تتراوح مبالغها بين 5 – 25 مليون دينار عراقي، كما يجري تقديم منتجات جديدة بالتزامن مع توطين رواتب منتسبي وزارة الداخلية في مصرف الرافدين الشريك الفاعل للشركة العالمية للبطاقة الذكية.