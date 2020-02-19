جينيفر أنيستون تأخذ مكان ألين دي جينيريس

الصباح الجديد – وكالات:

حلقة إستثنائية ومفاجئة للمشاهدين من برنامج “The Ellen Show”، إذ أن هذه الحلقة لم تقدمها الإعلامية الأميركية الشهيرة ألين دي جينيريس كما هي العادة، بل تمّ إستبدالها بالممثلة الأميركية جينيفر أنيستون، وكان من المقرر مسبقاً أن تكون ضيفة الحلقة المغنية العالمية سيلينا غوميز.

وهذا ما حدث بالفعل، إذ قدمت أنيستون احدى بطلات مسلسل “فريندز” الحلقة، وكانت تشعر بالألفة، خاصة وأن البرنامج يتم تصويره في استديوهات Warner Bros، المكان ذاته الذي تم تصوير فريندز فيه طِوال عشر سنوات.

جدير بالذكر ان استديوهات Warner Bros تستقبل الزوار لرؤية المقهى الذي تم تصوير حلقات مسلسل فريندز فيه وإلتقاط الصور بالمكان نفسه، فقررت جينيفر مُفاجأة الزوار، الذين جلسوا على الاريكة البرتقالية الشهيرة في المسلسل، واحتسوا القهوة بيد بطلته “راتشيل غرين” نفسها”.

وأطلت ألين مع بداية الحلقة من خلال مقطع فيديو تبرر فيه غيابها، مشيرةً أنها كانت تجدد رخصة القيادة، إذ كانت تقف أمام قسم المركبات المتحركة، وادخل الفيديو الجمهور في نوبة من الضحك.