  • الأربعاء , 19 فبراير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

روسيا وألمانيا تتفقان على إنشاء مجموعة للطاقة

شؤون أقتصادية
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الصباح الجديد – وكالات:
صرح وزير الاقتصاد الألماني، بيتر التماير امس الثلاثاء، بأن بلاده ستقوم بإنشاء مجموعة مشتركة للطاقة مع روسيا الاتحادية.
وقال الوزير الألماني عقب لقائه مع مستشار الرئيس الروسي، مكسيم أوريشكن، ان “اليوم مع مكسيم أوريشكن، الذي أصبح مستشارًا للرئيس، ومع نائب وزير الطاقة الروسي، اتفقنا على أننا سننشئ مجموعة عمل ألمانية روسية في مجال الطاقة. إن مسألة نقل الغاز وإكمال التيار الشمالي – 2 شيء واحد، فنحن نشهد حاليًا تحولًا كبيرًا في أوروبا في الانتقال إلى اقتصاد خالٍ من ثاني أكسيد الكربون…وفي هذا الصدد، سنحتاج إلى المزيد من الغاز الطبيعي”.
وكانت شركة “غازبروم” الروسية أعلنت عن أن خط أنابيب الغاز “التيار الشمالي – 2” سيبدأ عمله في نهاية العام الحالي.وصرحت الشركة بأن خط الأنابيب سيدخل الخدمة بنهاية العام الحالي، وجاء هذا التصريح خلال قيام الشركة بتقديم عرض حول الاستثمار في المشروع.
ويتضمن مشروع “التيار الشمالي 2” إنشاء خطي أنابيب للغاز بطاقة إجمالية تصل لـ55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، ترسل من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.ويتم تنفيذ المشروع بواسطة شركة “Nord Stream 2 AG” مع شركة “غازبروم”، كما تمول عدد من الشركات الأوروبية المشروع كشركات “Nord Stream 2 AG” البريطانية الهولندية، شركة “OMV” النمساوية، شركة “Engie” الفرنسية، وشركتي “Uniper” و “Wintershall” الألمانيتان.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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