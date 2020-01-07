سعد هاشم: ثقة إدارة الشرطة تضاعف مسؤولياتي

يؤكد ان «الرديف» سيدعم القيثارة بلاعبين مؤثرين

بغداد ـ فلاح الناصر:

وضع المدرب، سعد هاشم، نفسه بين قائمة المدربين أصحاب الإنجاز على الصعيد القاري، ففي العام 2014، كان على موعد مع الفوز بكأس آسيا تحت 14 عاما التي أقيمت في مدينة همدان الإيرانية، في العام الماضي انتهى ارتباطه باتحاد الكرة، وسرعان ما اختارته إدارة نادي الشرطة لتشكيل فريق فئة الرديف ليكون رافدا للفريق الأول.

سعد هاشم المدرب الحاصل على الشهادات التدريبية الآسيوية، A، B ، C، وشهادة دولية من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اختار ملاكه التدريبي المساعد في مهمته الجديدة ليتألف من الكابتن، ماهر حبيب، ومدرب حراس المرمى ، عادل جبار.

فريق رديف الشرطة، يضم لاعبون واعدون ممن لعبوا في فرق الناشئين والشباب، انخرط اللاعبون في التدريبات ثم سلسلة المباريات التجريبية التي تحقق للفريق فيها نتائج إيجابية امام فريق الجيش الأول، ثم باشر فريق رديف حيفا مشاركته في بطولة حيفا التنشيطية التي يشارك فيها 15 فريقا ممن يلعبون في دوري الدرجة الاولى، اذا كانت محطة مهمة جدا للاعبي رديف الأخضر، ليعززوا ثقتهم فوق المستطيل الأخضر ويحصلوا على الاحتكاك الذي سيمنحهم القوة من خلال المباريات امام لاعبين يفوقونهم سنا وقوة جسمانية.

رديف الشرطة، تأهل إلى الأدوار النهائية، بعد تفوقه في الأدوار الأولية على حساب انديه آليات الشرطة والسياحة والأثير وغيرها من الفرق التي لعبت ضمن بطولة نادي حيفا التنشيطية، اذا شهدت المباريات التي لعبها الفريق تقديمه لمستويات فنية مشجعة معتمدا على الانضباط العالي والتكتيك الذي يركز عليه ملاكه التدريبية بقيادة الكابتن سعد هاشم.

يقول المدرب سعد هاشم: برغم اني لعبت اخر مواسمي مع فريق الشرطة ضمن دوري الكبار، وتربطني علاقات جيدة بالنادي الجماهيري، لكن ما حققته والحمد لله في رحلتي مع منتخب الأشبال وقيادته لاعتلاء منصة التتويج في بطولة آسيا تحت 14 عاما في مدينة همدان الإيرانية 2014 وإخراج جيل متميز يمثل حاليا عماد المنتخب الوطني كما في اللاعبين «ميمي» مهند علي ومحمد رضا واحمد سرتيب لاعب المنتخب الأولمبي وسيف خالد وغيرهم، فأن هذا العطاء، وضعني تحت الأضواء وفي واجهة الأسماء التدريبية التي يمكن ان تحقق الإنجازات، لذلك اختارتني إدارة نادي الشرطة لتدريب الفريق الرديف، هذه الثقة تضاعف مسؤولياتي، قمنا بتشكيل فريق الرديف في نادي الشرطة منذ نحو 40 يوما، في مهمتي الجديدة لن ابحث فيها عن نتائج بقدر السعي لرفد الفريق الأول بلاعبين مؤثرين وجديرين بارتداء قميص نادي الشرطة.

وأضاف: لدينا في صفوف الفريق الرديف، أسماء متميزة سيكون لها حضورا في التشكيلة الخضراء او المنتخبات الوطنية، منهم لاعب الوسط، عمار غالب، وزميليه في الوسط محمد حاتم، والمهاجم حسين صادق، وثقتي كبيرة ببقية أعضاء فريقنا الرديف ليكون خير سند للفريق الأول بالنادي الأخضر.

وتابع المدرب سعد هاشم قائلا: فريقنا بأمس الحاجة إلى ملعب خاص باحتضان التدريبات والمباريات، ولو توفر لدينا الملعب لرفدت الفريق الأول في الموسم الجديد بـ 10 لاعبين مؤهلين ليدافعوا عن الوان القيثارة الخضراء.

عن مشاركة فريقه في بطولة حيفا، قال: لا بد من تقديم الشكر والعرفان إلى إدارة نادي حيفا الرياضي والمدرب سعد شهاب لما يبذلونه من جهود كبيرة في إقامة دوري مصغر متمثلاً بالبطولة التنشيطية التي تجمع الفرق وتسهم في انعاش الجانب التنافسي بع فترة الركود التي تعيشها الفرق الكروية اثر توقف البطولات الرسمية بإشراف اتحاد الكرة المركزي.