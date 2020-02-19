بلدة إيطالية تدفع الإيجار للمقيمين الجدد

الصباح الجديد – وكالات:

تأمل بلدة تيورا الإيطالية، التي تقع في المنطقة الجنوبية في كامبانيا، أن تجذب السكان من خلال فرصة ثمينة، تتمثل بدفع الإيجار لكل من ينتقل ليستقر فيها. ويبلغ150 يورو شهرياً شرط استئجار منزل لمدة عامين، أو تقدم لهم مبلغ خمسة آلاف يورو لشراء منزل خاص بهم.

وقال عمدة تيورا ستيفانو فارينا لـ CNN إن طفلين يُولدا في تيورا كل عام بينما يتوفى عشرون شخصاً من كبار السن.

وسيحتاج المشترون إلى الحصول على إقامة في بلدة تيورا لمدة ثلاث سنوات في الأقل، ويجب أن يكون لديهم طفل واحد في الأقل عند تقديم الطلب.

وفي الوقت الحالي، قد تبلغ تكلفة الاستئجار السكني في تيورا 200 يورو شهرياً، في حين تبلغ كلفة بيع المنازل، مساحة 100 متر مربع، 30 ألف يورو فقط. ما يعني أن من يختار استئجار أحد العقارات قد ينتهي به الأمر إلى دفع مبلغ 50 يورو فقط في الشهر، وستنخفض التكلفة النهائية للمنزل إلى نحو 25 ألف يورو.