الجمعية العراقية للبحوث والدراسات الطبية تعقد اجتماع الهيئة العامة لعام 2020

البصرة _ سعدي السند :

عقدت الجمعية العراقية للبحوث والدراسات الطبية اجتماع الهيئة العامة لعام 2020 للتداول في مسيرة عمل الجمعية خلال العام الماضي وخطتها للعام الحالي .

كلمة رئيس الجمعية العراقية للبحوث والدراسات الطبية

والقى الدكتور حيدر عبدالرزاق التميمي رئيس الجمعية كلمة رحب فيها بالحضور وقال لقد حظيت الجمعية بعام مميز اتسعت فيه نشاطات الجمعية كما ونوعا فقد زاد عدد المؤتمرات التي أقامتها الجمعية في 2019 عن العام الذي سبقه وكان كذلك عدد الحاضرين كبيرا مما عكس اتساع دائرة عمل الجمعية مامكنها من الوصول الى رقعة أوسع من الجسد الطبي وليس على صعيد البصرة فحسب فقد تفاعل عدد كبير من الأطباء وملاكات المجموعة الطبية من معظم محافظات العراق مع النشاطات التي تقيمها الجمعية.

كما زادت الجمعية من انفتاحها على المؤسسات التعليمية والصحية من أجل العمل المشترك لتحقيق أهداف الجمعية حيث وقعت الجمعية اتفاقيات تعاون عدة أضافة الى ذلك عملت الجمعية بجد وكما وعدناكم العام الماضي على اصدار المجلة العلمية وقد تم ذلك ، وقمنا أيضا بالتوسع في عمل اصدارات الجمعية ليكون لدينا وليد جديد ينضم الى عائلة اصدارات الجمعية وهي مجلة ( سلامتك ) التي تعنى بتوسيع التثقيف الصحي للمجتمع كجزء من واجب الجمعية اتجاه العمل الأجتماعي ، ونعدكم أن نستمر في تقديم كل مانطمح اليه لتحقيق اهداف الجمعية بالتعاون معكم ونأمل ألاستماع الى ملاحظاتكم ومقترحاتكم خلال هذا الاجتماع .

قراءة التقرير الأداري

قرأ بعده الدكتور باسم عبدالكريم التقرير الأداري للجمعية والذي أوجز فيه فعاليات الجمعية في الجانب الأداري وجاء فيه ان 36 اجتماعا دوريا عقد خلال عام 2019 اتسمت جميعها بالحوارات المهمة التي تخدم التخطيط الدقيق لفعالياتها وبرامجها وكلها موثقة وتنسجم مع معايير الجودة كما شهدت الفترة ذاتها عقد 12 اجتماعا استثنائيا للهيئة العامة واللجان التحضيرية التي تشكل للمؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية وقد شهد مؤتمرنا العلمي الدولي حضور اكثر من 900 طبيب من اميركا وبريطانيا وماليزيا وتركيا وايران والسعودية ولبنان وغيرها .

كما حضر الى المؤتمر الدولي الاول للجراحة التجميلية الذي اقيم بالتعاون مع جمعية جراحي التجميل اكثر من 120 طبيبا وباحثا وحضر اكثر من 150 طبيبا الى المؤتمر الدولي الاول للأنف والاذن والحنجرة وحضر اكثر من 300 مشارك للمؤتمر الدولي الاول للتحليلات المرضية والذي كان اول فعالية تعاونية للجمعية مع جامعة البصرة وشهد العام الماضي ايضا اقامة ندوة لجراحة الاطفال بالتعاون مع كلية طب الزهراء ومستشفى البصرة التخصصي للطفل .

كما اقامت الجمعية عددا من الورش التدريبية وشهدت الفترة الماضية من عام 2019 توقيع عدد من الاتفاقيات العلمية مع جامعات ومراكز علمية ومؤسسات صحية واصدرت الجمعية المجلة العراقية الطبية باللغة الانجليزية ومجلة (سلامتك) باللغة العربية كما كان لجمعيتنا حضورها الفاعل في المؤتمرات والندوات التخصصية كما حصلت الجمعية على العديد من كنب الشكر والتقدير وهناك أيضا العديد من الفعاليات والزيارات التي تنسجم وخطة الجمعية وتوجهها الطبي والبحثي وكلها موثقة .

التقرير المالي

وقرأ الدكتور زهير عبدالكريم التقرير المالي موضحا فيه ان حسابات الجمعية تخضع لاحكام قانون الجمعيات العلمية رقم 55 لسنة 1981 المعدل والنظام الداخلي للجمعية وتحدث عن حركة الحسابات والتي تأتي مبالغها من اشتراكات الاعضاء ويتم صرفها في ضوء ضوابط وتعليمات الصرف وكل ماتم صرفه موثق وبشكل دقيق جدا .

الخطة العلمية للجمعية

وعن الخطة العلمية للجمعية القى الدكتور عامر سلمان التقرير العلمي لعام 2019 والخطة الطموحة للعام الحالي ، مشيرا الى ان هذه الخطة تتلخص في محاور المؤتمرات الدولية والندوات العلمية وورش العمل والاصدارات والاتفاقيات العلمية فعندنا في الفترة من 27 – 28 من شهر اذار المقبل المؤتمر العلمي الدولي الثالث للجمعية بحضور اطباء وباحثين من العراق والوطن العربي وعدد من البلدان الاجنبية وبمشاركة رسمية من وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي وفي خطتنا ايضا للعام الحالي اقامة المؤتمر الدولي الثاني للجراحة التجميلية اضافة الى عدد من الندوات والورش والحلقات النقاشية ومواصلة اصدار مطبوعات الجمعية وتوقيع عدد من الاتفاقيات العلمية الجديدة .

تكريم الأعضاء المتقاعدين بدروع التقدير والعرفان

تم بعد ذلك تكريم عدد من أعضاء الجمعية الذين أحيلوا الى التقاعد في ضوء قانون التقاعد الجديد وهم الدكتورة جنان غالب والدكتور رمضان الشرع والدكتور ضياء محمود الاحمد حيث قدمت لهم الجمعية دروع التقدير والعرفان .

وأختتم الأجتماع بحوارات قدمت فيها عدة مقترحات من قبل أعضاء الهيئة العامة للجمعية لتطوير العمل والارتقاء به .