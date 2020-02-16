بغداد وموسكو تبحثان تسهيل آلية منح سمات دخول العراقيين إلى روسيا

بغداد – الصباح الجديد

بحث السفير العراقي لدى موسكو، عبد الرحمن الحسيني، الأحد (16 شباط 2020 ،) تسهيل آلية منح سمات الدخول إلى العراقيين الراغبين في زيارة روسيا مع وكيل وزير الداخلية الروسي إيكور نيكوليافيج زوبوف.

وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقت” الصباح الجديد” إن “سفير جمهوريّة العراق لدى موسكو عبد الرحمن حامد الحسيني مع وكيل وزير وزارة الداخليّ ة الروسيّ ة إيكور نيكوليافيج زوبوف، لمناقشة أوجه التعاون بين العراق وروسيا على ضوء م ذك رة التفاهم الموقعة بين وزارتي الداخليّة العراقيّة والروسيّة”.

في “بداية اللقاء عن حرص السفارة العراقـيّ ة في موسكو على تطوير وأعرب السفير الحسينيّ.”

العلاقات الثنائيّة بين بغداد وموسكو في المجالات كافة، ولاسيّ ما في مجال التعاون الأمنيّ ،وناقش السفير في ” ُ أثناء اللقاء سبُل تسهيل آليّة منح سمات الدخول إلى العراقيين الراغبين في زيارة روسيا، كما ناقشا المشاكل التي يُعاني منها الطلبة العراقيون في روسيا، وأهمها منح سمات الدخول لعوائلهم”.