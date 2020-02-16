  • الأحد , 16 فبراير 2020
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التحالف الدولي يؤكد سقوط صاروخ في المنطقة الخضراء في بغداد

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 بغداد – الصباح الجديد

أكد المتحدث باسم التحالف الدولي سقوط صاروخ في المنطقة الخضراء في بغداد حيث تقع السفارة الأمريكية دون وقوع خسائر بشرية.

وقال المتحدث عبر “تويتر”: “يؤكد التحالف، سقوط يوم 16 شباط/فبراير في تمام الساعة 3.24 (بتوقيت العراق) صاروخ ليس كبيرا على القاعدة التي يوجد بها قوات… في العراق، في المنطقة الدولية، دون وقوع خسائر بشرية، والتحقيق مستمر”، بالحادث.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، ​أفادت تقارير إعلامية بسقوط صواريخ على أهداف أمريكية في العاصمة العراقية بغداد.

وذكرت وكالة “فرانس برس” نقلا عن مصدر عسكري أمريكي أن عددا من الصواريخ سقطت بالقرب من السفارة الأمريكية في العراق.

كما نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول عسكري أمريكي إن عدة انفجارات هزت قاعدة عسكرية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العاصمة العراقية بغداد، صباح اليوم الأحد، نتيجة هجوم صاروخي على ما يبدو.

وجاء هجوم اليوم، الذي يعد التاسع عشر على الأصول الأمريكية في العراق منذ أواخر أكتوبر/تشرين الثاني، بعد ساعات من إعلان، حركة “النجباء” العراقية عن “العد التنازلي” لطرد القوات الأمريكية من البلاد.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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