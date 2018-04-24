الصدر: استغلال اسم الحشد بالانتخابات ممنوع وحرام

بغداد ـ الصباح الجديد:

عدَّ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الثلاثاء، استغلال اسم الحشد الشعبي في الانتخابات “ممنوع بل لعله حرام”.

وقال الصدر في رد على سؤال وجه له بشأن موقفه من الفاسدين الذين يستغلون اسم الحشد الشعبي للعودة لخداع الناس السذج مجددا وخصوصا بعد تجاهلهم لقول (المجرب لا يجرب) و(الشلع قلع) وغيرها، ان “استغلال اسم الحشد في الانتخابات ممنوع بل لعله حرام”.

واضاف الصدر “انصحهم بعدم مواجهة المرجعية وعدم المساس بها، فهذا مضر بسمعة المذهب والاسلام”، داعيا الى “تقديم المصالح العامة على الخاصة”.

وانطلقت صباح السبت ( 14 نيسان 2018) الحملة الدعائية الخاصة بالمرشحين لعضوية مجلس النواب في دورته الرابعة، تمهيدا لبدء عملية التصويت في الثاني عشر من ايار المقبل ويسبقه صمت انتخابي لمدة يوم واحد يمنع فيه المرشح من ممارسة اي دور دعائي.