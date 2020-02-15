  • السبت , 15 فبراير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الأديب الثقافية.. عدد جديد

ثقافة
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صدر العدد الجديد (229) من « الأديب الثقافية «، التي يرأس تحريرها الكاتب العراقي عباس عبد جاسم ، وقد زيّن الغلاف لوحة للفنان التشكيلي صالح النجار ، وشارك في تحريره نخبة من النقاد والكتاب العراقيين. والعرب ، متضمنا عديد المقاربات والنصوص والمتابعات الثقافية في حقل ( نقطة ابتداء) ، كتب رئيس التحرير موضوعا بعنوان ( نحن دولة بلا أمة أم أمة بلاد دولة ؟) ، قدّم فيه مقاربة لإشكالية ( الدولة – الأمة ) ، وما تنطوي عليه من اختلالات قومية وتاريخية و»هووية «، على وفق منظور استراتيجي يُعنى بأسئلة اللحظة التاريخية المعاصرة.
مالذي تفكّك في الحياة العربية : الدولة أم الأمة أم كلاهما ؟ ولماذا ينبغي فك الارتباط بين الأمة العربية والأمة الاسلامية ؟ وإلا ّ فما تعليل الاختلالات العضوية في بنية التعالق القائمة بين الأمة العربية والأمة الاسلامية؟
ويرى الكاتب ، بأن القومية ، والقومية العلمانية على وجه التحديد- لم تعد صالحة لمفهوم الأمة العربية والاسلامية ، ويرى أيضا بأن الدين لا يصلح « كناظم لمفهوم الأمة « ، وإن فضاء الأمة في التاريخ العربي الاسلامي لا يتطابق مع التأسيس التاريخي للدولة ، ويرى ان الايديولوجيات السياسية عمياء في تمثيل الشعب العربي ، وخاصة بعد أن أخذت سرديات الأمة – الدولة تتشكل بخطابات الأقليمات والثقافات المتغايرة للجماعات المتخيّلة ، ويخلص الكاتب الى أن الدولة – الأمة في بلادنا العربية تفتقد الى التكامل الاجتماعي ، وبذا يتساءل الكاتب : اذن نحن بحاجة الى دولة –أمة بالمعنى الثقافي أم دولة – أمة بالمعنى السياسي ؟ ( … ) أنستخدم الدولة في تعريف الأمة أم نستخدم الأمة في تعريف الدولة ، وإلاّ كيف تتمأسس الذات العربية الاسلامية – كدولة أمة أم كأمة دولة؟
وفي حقل « جندر» كتبت الناقدة أحلام فاتح مامي – الاستاذة في جامعة العربي التبسي من الجزائر عن « المرأة العربية المعاصرة ولغة الوأد الجديد «، حيث تساءلت في هذا السياق: « هل وجدت المرأة العربية استقلاليتها وحريتها بعد أن خرجت من وأد سلطة الأنساق الثقافية المغلقة ، التي هيمنت عليها على مرّ القرون ، متنقلة من المرأة الموؤدة الى المرأة القيادية أم انها غيّرت مسار حياتها من وأد تقليدي قديم الى وأد حضاري عصري جديد؟ «
ثم تتقصى الناقدة مامي الوقائع المعاصرة ، وصولا الى « ثنائية الوأد والوأد المضاد «، التي أدخلتها في معترك الحياة المعاصرة ، لتؤكد « فكرة ان كل ما يأتي من الغرب على أنه ميلاد جديد ، فما هو إلاّ وأد جديد بالنسبة للمرأة العربية. «
وتضمن حقل ( نقد وقراءات) ثلاث دراسات، الأولى جاءت بعنوان « عتبة المقولة الافتتاحية – الدال والمدلول « للناقد الفلسطيني يوسف يوسف اتخذ فيها من رواية « مصابيح أورشليم « للروائي علي بدر أنموذجا لـ علامات لسانية ، مرتبطة بما فيها عن الدالات والدلالات، على وفق وحدتين لسانيتين « مصابيح « و» أورشليم»، وكيف تحوّل العنوان الى ثورة لأمة تلتقي فيها مختلف خيوط المقولة الجوهرية في الرواية – المتن الحكائي.
وجاءت الثانية « حدس التاريخ/ ميتافيزيقيا الزمن السردي في الرواية المعاصرة « للدكتور خالد علي ياس ، وفيها يقوم الناقد بتحليل الوعي البشري للتاريخ والحدث الحقيقي ، حيث « لا يمكن فصل التصور الميتافيزيقي للزمن عن جدلية التحولات التاريخية ، وهي حقيقية معرفية رسختها الفلسفة جيدا ً، غير ان « الرواية ما بعد التاريخية « أو بتعبير أدق « مابعد الرواية التاريخية « استطاعت إدراكها لتجعلها جزءا ً من تكوينها الجمالي بنية ورؤية « ، ومن هذا المنطلق اتخذ الناقد من رواية « دمه « للروائي محمد الأحمد أنموذجا لتمثيلاته السوسيولوجية.
أمّا الثالثة ، فكانت للباحث المغربي عبد العزيز أنزاغ ، التي حملت عنوان « السردي والشعري في القصة القصيرة جدا « ، وفيها يتقصى المنظورات النقدية داخل القصة القصيرة جدا ً من حيث « سياقات الحداثة وأثرها « و» الحداثة وانفجار مفهوم الجنس أو الجنس ذو الأفق النظري المنفتح. «
وفي حقل ( تشكيل) كتب أولا – الناقد التشكيلي الأردني الدكتور غازي انعيم كلمة في لوحات الفنان التشكيلي صالح النجار، وكيف مزج الفنان بين العمق والبساطة في أعماله الفنية ، كــــ « العمق الذي لا يتحقق إلا بمزج الحساسية بالخبرة «، وقد تنبّه الناقد الى « هندسة البناء التشكيلي في هذه التجربة « ، وتوظيف الأرقام والحروف الى جانب القص واللصق(الكولاج) ، والألوان الباردة والدافئة.
وكتب ثانيا – الفنان التشكيلي حامد سعيد عن « تقنية السطوح الفنية وبلاغتها في أعمال صالح النجار «، وذلك باستخدام الثراء اللوني وبلاغة اللمس المحسوس « من خلال اللوني الأحمر والأسود ، والأبيض كذلك ، وحدّد الكيفية التي يؤسس فيها صالح النجار لمنظومته البصرية المخترقة لحواجز ( البعد الواحد) ، والتي يشكل فيها الانسان مركز مدار خطابه السيميائي البصري.
وتضمّن حقل ( ثقافة عالمية ) قصيدة « طوباويات « للشاعر خالد مطاوع ، وهو شاعر ليبي – أمريكي ، يكتب بالإنكليزية ، نشر خمسة دواوين، وقام بتحرير مختارات من الكتابة العربية الامريكية ، ويعمل حاليا «محررا» لمجلة ميتشغان كوارترلي ريفيو، وقامت دنيا ميخائيل بترجمة القصيدة ، وهي شاعرة ومترجمة عراقية مقيمة في أمريكا.
وفي حقل ( نصوص) : كتب الشاعر العماني من مسقط أحمد العجمي قصيدة « ما لا أراه « ، وأسهم الشاعر العراقي المقيم في كندا سعد جاسم بقصيدة « جحيم طاعن في البياض» ، وقدّم أحمد زكريا الأمير من القصاصين الشباب في مصر قصة (يميت) ، وساهم عباس عبد جاسم بقصة « صراخ في البرية « وفي حقل ( سياسة ) كتب الدكتور أحمد ضياء « شعرية الدخانيّة: الاحتراب في زمن الثورة « بحساسية شعرية قائمة على البحث عن الوطن عبر دخان الثورة ، ودور الشباب في إنجاز نظرية خاصة بهم ، ولــ « التكتك» دور عميم للثقافة. وقد عدّ الكاتب « ثورة تشرين» نهضة تقويمية للمسار العراقي ضد الفساد التاريخي ، بما في ذلك ترشيد خطابات المصلح ، وتحويل المفهوم الى رؤية أخرى.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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