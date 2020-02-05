ندوات عن التعديلات في قانون التقاعد الموحد والموجات الزلزالية

شهدتها جامعة البصرة وتابعتها الصباح الجديد

البصرة _ سعدي السند :

شهدت جامعة البصرة اقامة عدد من الندوات والحلقات النقاشية التي اقامتها كلياتها ومراكزها العلمية .

الاثار الناجمة عن التعديلات الاخيرة لقانون التقاعد الموحد

فقد نظم مركز التعليم المستمر بجامعة البصرة ندوة علمية في الاثار الناجمة عن التعديلات الاخيرة لقانون التقاعد الموحد بمشاركة باحثين ومتخصصين .

وتضمنت الندوة التي تهدف للتعريف بسلبيات وايجابيات تطبيق التعديلات وما اسفر عنها من اثار على الجانب الوظيفي تسليط الضوء على تعديل سن الاحالة القانونية الى التقاعد حتى (60 )عاماً والتقاعد الاختياري للاعمار البالغة (45) بخدمة وظيفية (15) عاماً وأثر التعديلات على اداء الوظائف العامة وتمشية مصلحة المواطن.

وخلصت الندوة الى جملة من التوصيات من بينها اعادة النظر في التعديلات للحفاظ على الخبرة الوظيفية المتراكمة بالغاء التعديل وان توفير فرص عمل جديدة للشباب لاياتي على حساب من هم في الوظيفة العامة استناداً الى نصوص الدستور العراقي النافذ والتي تقضي بتساوي المواطنين بالحقوق والواجبات.

رحلة استكشافية علمية الى سواحل مينائي خور عبد الله والفاو الكبير

ونظم مركز علوم البحار بجامعة البصرة رحلة استكشافية علمية الى سواحل مينائي خور عبد الله والفاو الكبير.

وتهدف الرحلة التي تألف فريقها العلمي من الدكتور أيمن عبد اللطيف كويس والباحث جهاد مكي مجيد الى اجراء الكشوفات الموقعية لبيان صلاحية زراعة اشجار (المانوغروف )على امتداد السواحل المطلة على المينائين بغية حمايتها من الانجراف.

وتضمنت الرحلة التي اقيمت بالتعاون مع الشركة العامة لموانئ العراق تحديد مواقع الزراعة على امتداد كاسر الامواج الغربي وجمع عينات من التربة والمياه لغرض الاختبار.

هذا ومن المؤمل قريباً إبرام عقد شركة استشارية تجمع الفريق العلمي بشركة الموانئ العامة لوضع الخطة قيد التنفيذ.

حلقة نقاشية عن سرع الموجات الزلزالية

ونظمت كلية العلوم حلقة نقاشية عن ( خرائط سرع الموجات الزلزالية لسهل وادي الرافدين من مضاهاة الضوضاء المحيطة) .

وتهدف الحلقة التي قدمتها الباحثة روان راضي عبدالله الى تحديد سمك الغطاء الرسوبي لوادي الرافدين وتحديد عمق انفصال موهو ( الحد الفاصل بين القشرة السفلى وأعلى الجبة) على طول وادي الرافدين.

وتوصلت الحلقة النقاشية إلى أن سمك الغطاء الرسوبي لوادي الرافدين متغير يتراوح بين ٨-١٢ كم وان عمق انفصال موهو مختلف يتراوح بين ٣٨ إلى ٤٤كم على طول وادي الرافدين وتوصلت إلى ان سرع الموجات الزلزالية متغيرة بشتى الأعماق فكانت سرع الموجات الزلزالية في محافظتي كربلاء والعمارة أسرع من محافظتي البصرة والناصرية.

ورشة عن التعليم الإلكتروني والمحاضرات التفاعلية

ونظمت كلية العلوم ورشة متخصصة عن التعليم الإلكتروني والمحاضرات التفاعلية تهدف الى توضيح مفهوم التعليم الإلكتروني الذي يعد وسيلة من الوسائل التي تدعم العملية التعليمية وتحولها من طور التلقين إلى طور الإبداع والتفاعل وتنمية المهارات، ويجمع كل الأشكال الإلكترونية للتعليم والتعلم، اذ تستعمل أحدث الطرق في مجالات التعليم والنشر والترفيه باعتماد الحواسيب ووسائطها التخزينية وشبكاتها.

واوضحت الدكتورة زينب علي عبود بأن التعليم الإلكتروني يعتمد أساسا على الحاسوب والشبكات في نقل المعارف والمهارات كما تضم تطبيقاته التعلم عبر الوب والتعلم بالحاسوب وغرف التدريس الافتراضية والتعاون الرقمي وتقديم محتوى الدروس عبر الإنترنت والأشرطة السمعية والفيديو والأقراص المدمجة.

كما تضمنت الورشة محاضرة أخرى عن الكوكل كلاسروم والذي يعد تطبيقات احد G suite وهو برنامج يعمل على انشاء صف افتراضي يحاكي عمل الصف المدرسي التقليدي وخلق العديد من الدروس الالكترونية يمكن لعدد كبير من الطلاب للالتحاق بهذا الصف الرقمي الافتراضي من خلال تعليمات خاصة يتلقاها من مدرس المادة المعنية ومتابعة جميع الامور المتعلقة بين الاستاذ والطالب بشكل تفاعلي واداء المهام الدراسية المناطة بالطلبة .

واقع التخطيط الاستراتيجي في شركة نفط البصرة

وناقش بحث في كلية الادارة والاقتصاد ( واقع التخطيط الاستراتيجي في شركة نفط البصرة ) الذي يهدف الى التعرف على واقع التخطيط الاستراتيجي في شركة نفط البصرة والكشف عن معايير ومقومات النجاح للتخطيط الاستراتيجي في الشركة كذلك الكشف عن أبرز عوائق التخطيط الاستراتيجي وتم تقديم توصيات ومقترحات لتأكيد أهميته لأعمال الشركة .وأستنتج البحث نسبة تطبيق التخطيط الاستراتيجي لمجال الاستعداد ودعم الإدارة العليا بنسبة ٤٠ % وتطبيق التخطيط الاستراتيجي لمجال مراقبة وتقويم الخطة بنسبة ٤٩% ، وللتغلب على العوائق لابد من اهتمام الإدارة العليا بتأهيل ملاكات متخصصة في هذا المجال .

وأوصى الباحث إلى إزالة الغموض حول معرفة المفهوم العلمي للتخطيط الاستراتيجي وتشكيل فريق متخصص في التخطيط الاستراتيجي وتسهيل عملية استقبال ملاكات يعملون في تشكيلات وزارية أخرى ممن يرغبون العمل في شركة نفط البصرة للاستفادة من تخصصاتهم الاستراتيجية.