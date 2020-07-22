نجوم تعلموا قيادة الطائرات

الصباح الجديد-وكالات:

عدد من نجوم هوليوود لم يكتفوا بقيادة السيارات أو الدراجات النارية، بل تعلموا أيضاً قيادة الطائرات وحصلوا على رخصة دولية لقيادة الطائرات، سواء كان ذلك بهدف أدوار قدموها من خلال أعمالهم أو من أجل هواية خاصة بهم.

من أكثر النجوم الذين ارتبطت أسماؤهم بقيادة الطائرات، النجم توم كروز، فمنذ طفولته يحلم بقيادة الطائرات وجاءت له الفرصة خلال سلسلة أفلام Mission: Impossible حيث تعلم خلال التصوير قيادة الطائرات الهليكوبتر، فلم يحتج المخرج الى البحث عن بديل.

هناك أيضاً النجم جون ترافولتا الذي تعلم قيادة الطائرات كهواية بعيداً عن عالم السينما منذ كان في الـ22 من العمر، اليوم ترافولتا يمكنه قيادة شتى أنواع الطائرات حتى بعض أنواع طائرات الركاب.

من أكثر النجوم عشقاً لقيادة الطائرات النجم هاريسون فورد، فعلى الرغم من الحادث الذي تعرض له وتسبب في تحطم مروحيته، إلا أنه استمر في قيادة الطائرات حتى اليوم ولم يبال بتعرض حياته للخطر.

الأمر لم يقتصر على النجوم فقط، بل أن هناك نجمات أيضاً عشقن فكرة تعلم الطائرات، فمن الأمور التي جمعت بين براد بيت وبين أنجلينا جولي هو الطيران فكلاهما يعشق القيادة.

كذلك بالنسبة للممثلة هيلان سوانك والتي تعلمت قيادة الطائرات خلال فيلم Amelia Earhart لكنها تمكنت من التغلب على خوفها من الطيران بسبب إعجابها بهذا الدور.